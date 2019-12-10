WhatsApp не будет работать в 2020 у миллионов пользователей – причина

Приложение WhatsApp с 1 февраля 2020 года перестанет поддерживать старые версии операционных систем, поэтому будет недоступно для миллионов смартфонов.

WhatsApp с 1 февраля 2020 года не будет работать на смартфонах с операционными системами iOS 8 и старше, а также Android 2.3.7 и более старой версии.

Пользователи этих ОС уже сейчас не могут создавать новые учетные записи или верифицировать уже имеющийся.

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Кроме того, с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанут поддерживать на устройствах с операционной системой Windows Mobile.

WhatsApp будет работать только на смартфонах с Android 4.0.3 и новее, а также iOS 9 и более новых версий.

В августе стало известно, что Facebook планирует изменить названия своих дочерних предприятий Instagram и WhatsApp.

Источник: Daily Mail