PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

WhatsApp не будет работать в 2020 у миллионов пользователей – причина

Приложение WhatsApp с 1 февраля 2020 года перестанет поддерживать старые версии операционных систем, поэтому будет недоступно для миллионов смартфонов.

WhatsApp не будет работать в 2020 у миллионов пользователей – причина

WhatsApp с 1 февраля 2020 года не будет работать на смартфонах с операционными системами iOS 8 и старше, а также Android 2.3.7 и более старой версии.

Пользователи этих ОС уже сейчас не могут создавать новые учетные записи или верифицировать уже имеющийся.

Читайте: Мир ждет электронный Перл-Харбор – профессор об угрозе кибератак

Кроме того, с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанут поддерживать на устройствах с операционной системой Windows Mobile.

WhatsApp будет работать только на смартфонах с Android 4.0.3 и новее, а также iOS 9 и более новых версий.

В августе стало известно, что Facebook планирует изменить названия своих дочерних предприятий Instagram и WhatsApp.

Источник: Daily Mail

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка