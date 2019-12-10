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Факты / Lifestyle

Украшение комнаты на Новый год 2020

Лучшие идеи креативного и модного декора, который превратит жилье в новогоднюю сказку. Узнайте о трендовых цветах и стильных новогодних украшениях 2020.

Украшение комнаты на Новый год 2020

Для яркой встречи Нового года нужна не только сияющая елка, но и стильная фотозона, крутые инсталляции и модный декор. Как украсить комнату на Новый год 2020, чтобы быть в тренде  – в материале Фактов ICTV.

Модные цвета 2020

  • Забудьте о кричащих оттенках: остановите свой выбор на пастельных тонах. 
  • Если хотите войти в Новый год по фен-шую, для декора комнаты подойдут белый, серый и серебристый цвета. Они в почете у символа года, белой металлической Крысы.
  • Можно использовать и темные цвета: глубокий синий, фиолетовый, вишневый. 
  • Стильные сочетания: золото с серебром, серебристый с серым и чёрный с перламутром.
  • Не гонитесь слепо за модой. Декорируя квартиру, отталкивайтесь от общей цветовой гаммы комнаты. Обыграйте не более двух-трех цветов.

Читайте: Как украсить елку на Новый год 2020

Топ-3 стилей интерьера для Нового года

  • Минимализм. Лучшее украшение комнаты на Новый год 2020  – скромность и простота. Без кричащего золота, блесток и тысячи статуэток.
  • Хюгге. Уютный скандинавский стиль невероятно подходит к снежной зиме и Новому году. Он мягкий и нежный. Приблизиться к хюгге помогут пушистые подушки, деревянная мебель, мягкие коврики, стильные вязаные вещи. Идеальный выбор  – белая искусственная елка.
  • Винтаж. Еще не выбросили из комнаты старый комод? Он как раз пригодится. Ретро-стиль сейчас на пике популярности.

Декор стен и окон

  • Креативная инсталляция. Украсьте стену самодельной елкой. Ее легко соорудить из подручных материалов. Подойдут бруски дерева, гирлянда и даже обычная веревка.
  • Украшения изонитью. Это относительно новый материал, который позволяет создавать волшебные композиции. Из нитей можно создать елку и другие фигурки.
  • Венки. Западная традиция украшать дом венками уже давно перекочевала к нам. Но этой зимой самые стильные  – белые рождественские венки.
  • Новогодние трафареты на окна. Времена скромных снежинок прошли. На окнах оживают целые сказки. Используйте трафареты. В дополнение подберите мягкие игрушки, которые дополнят декор. Не забудьте крупные новогодние шары, фрукты, конфеты, свечи.

Уютные мелочи: создаем атмосферу Нового года

  • Гирлянды. Они могут полностью преобразить квартиру. Выбор огромен: гирлянда-бахрома, нити, сетки, дюралайт. Гирляндой можно зонировать пространство в доме, украсить окна, стены, двери.
  • В моде  – натуральность. Идеальный декор  – шишки, сушеные грибы, плетеные корзинки, изделия из дерева.
  • Создайте мягкость и уют. Меховые коврики, фактурные покрывала крупной вязки, мохнатые подушки, большие объёмные игрушки уже не первый год считаются новогодним трендом.
  • Фальш-камин. Его можно самостоятельно соорудить из картона, который затем декорировать.
  • Вкусный декор. Это пряничные домики, имбирное печенье в виде фигурок и всевозможные съедобные украшения.

Фотозона для крутых снимков

Сейчас все охотятся за яркими снимками для соцсетей. Создайте свою крутую фотозону, чтобы было, чем делиться с друзьями. Продумайте все до малейших деталей. Выберете в комнате самое стильное местечко. Декор подберите, исходя из существующей цветовой гаммы. Не стесняйтесь использовать весь арсенал: новогодние шары, мягкие подушки, вязаные пледики, фальш-камин. Хорошее дополнение  – подарочные коробки, подходящие под общий стиль фотозоны.

Как сделать детскую волшебной, а спальню  – уютной

  • В детской должно поселиться волшебство. В этом поможет 3D-светильник и проектор, превращающий потолок и стены в звездное небо.
  • В спальню лучше привнести стиль хюгге. На праздник украсьте ее свечами, пледиками, подушками, елкой из деревянных брусков.
  • Кухонные столы украсьте красивыми салфетками. Для стульев продаются чехлы с забавными оленями. Холодильник и стены украшаем пряничными домиками и другим съедобным декором.

Кстати, Факти ICTV уже подготовили меню на Новый год 2020 для яркого праздника дома.

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