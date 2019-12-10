Христиане западного обряда 25 декабря празднуют католическое Рождество. Как его отмечают, какие традиции и обязательные ритуалы, читайте в материале на Фактах ICTV.

Католическое Рождество 2019 имеет традиции, которых много веков придерживаются христиане западного обряда во всем мире.

Они никогда не нарушают эти правила и отмечают праздник по определенному плану. Это касается еды, украшения дома и самого празднования.

Подготовка: пост и исповедь

За день до празднования католики придерживаются строгого поста. 24 декабря они готовят и едят только сочиво — отваренные зерна пшеницы или ячменя, в которые добавляют мед. Заканчивается пост после того, как на небе появится первая звезда.

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В этот же день принято ходить в церковь на вечернюю мессу. Также для католиков важно вступить в праздник очищенными не только телом, но и душой. Поэтому в канун праздника они обязательно исповедуются священнику в своих грехах.

Украшение дома на католическое Рождество

Этим они занимаются задолго до Рождества. Украшают дом фигурками яслей с младенцем Иисусом, Девы Марии, используют для оформления солому, а также веточки омелы. Ставят елочку и украшают ее различными игрушками, которые изготавливают дети.

Рождественский ужин

Овощные салаты, яблоки, мед, орехи, изюм, разные овощи, сельдерей – все это для католиков символы здоровья, удачи и достатка. Обязательным блюдом на столе является рыба, а вот кушанья из мяса запрещены в рождественский вечер. Запеченная индейка, утка и гусь подается ко второй рождественской трапезе, 25 декабря.

Перед ужином все члены семьи по традиции должны отломать кусок постного хлеба и съесть его. Это делают по старшинству: первым – глава семьи, а потом все остальные.

Любопытно, что за рождественским столом всегда есть одно пустое место. Кто бы ни пришел в дом — он будет желанным и дорогим гостем.

Колядование

Колядки поют и в рождественский вечер за праздничным столом, и на следующий день. Люди наряжаются в костюмы и ходят в гости, распевая колядки с пожеланием добра, счастья и любви. Однако католическая церковь относится к этому не очень хорошо, считая это отголосками язычества.

Поэтому шумные забавы, карнавалы и народные гуляния в католических странах не так популярны, как в странах православных.

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