10 декабря проходит празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Знамение. Больше о праздниках в этот день – в материале Фактов ICTV.

10 декабря – День прав человека, который был официально установленный на собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Дата была выбрана в честь принятия в 1948 году Всеобщей декларации прав человека.

В документе были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений.

10 декабря во многих странах отмечается Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году. Дата приурочена к 50-й годовщине подписания Декларации прав человека.

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Также сегодня отмечается Всемирный день футбола. Праздник является неформальным, но традиционным.

В церковном календаре 10 декабря – празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Знамение.

Именины 10 декабря празднуют: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Фекла и Яков.

Что нельзя делать 10 декабря:

Нельзя что-либо вязать или шить.

Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. После этого могут начаться болезни и бедность.

Приметы на 10 декабря:

Если на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.

Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.

Дым из трубы поднимается столбом – к похолоданию, слетается вниз – к потеплению.

Багряная заря – к сильному ветру.

Коровы сопят и фыркают – к морозу.

Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению.

Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019. В этом месяце у украинцев будет дополнительный государственный выходной.