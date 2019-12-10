Елка на Новый год 2020: где купить и цена

В Украине уже активно готовятся к Новому году 2020. Как выбрать елку к празднику и где ее купить – читайте на Фактах ICTV.

Купить елку на Новый год 2020 сегодня можно в магазине, интернете или на базаре.

Базары по продаже елок, как правило, начинают работать ближе к середине декабря. По оценкам различных лесничеств, сосна высотой от 1,5 до 2 м будет стоить около 144 грн.

Цена на елку такого же размера составляет 160 грн. Наборы из шести-семи ветвей обойдутся оптовым покупателям от 63 до 75 грн. В розницу они будут стоить вдвое дороже.

Так, в Киеве стоимость пушистой сосны до 2 м может составлять до 500 грн. Высокие ели и сосны могут стоить до 1-1,5 тыс. грн.

Но более бюджетным и популярным вариантом для покупателей сейчас являются собранные из ветвей елки деревья на подставке. Их цена в этом году составит до 200 грн. В регионах, конечно, цены будут ниже.

Кстати, в этом году интернет пестрит сообщениями с предложениями приобрести новогоднюю елку, которая растет у украинцев.

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Если же вы сторонник ставить искусственную елку на Новый год, то ее можно заказать в интернете или приобрести в магазине.

В магазинах крупных торговых сетей уже стартовали продажи искусственных новогодних деревьев. Наименьшая елка высотой 50 см стоит около 100 грн, за высокую (около 3 м) продавцы просят более 10 тыс. грн.

Елка высотой 1,5 м обойдется в 450-800 грн. Цены на елки от 2 м начинаются от 1,5 тыс. грн.

Поскольку украшение елки – это целый ритуал, то Факты ICTV писали, когда нужно ставить елку на Новый год 2020.