Состоялся официальный анонс видеоигры Resident Evil 3, которая станет римейком одноименного проекта.
Во время трансляции State of Play анонсировали римейк видеоигры Resident Evil 3, которая оригинально вышла в 1999 году.
Сюжет расскажет о Джилл Валентайн, которая оказалась в городе Ракун Сити за день до событий Resident Evil 2.
Как и римейк Resident Evil 2, видеоигра построена на движке RE Engine, который изначально использовали для создания седьмой части серии.
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Также во время анонса рассказали немного больше о Project Resistance, который считался спинофом серии Resident Evil.
Оказалось, что это – сетевой режим для Resident Evil 3. Теперь он носит название Resident Evil Resistance.
Выход Resident Evil 3 состоится 3 апреля 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК.
К слову, компания Sony официально объявила о том, что игровая платформа следующего поколения PlayStation 5 выйдет в 2020 году.
Видео: PlayStation
Фото: PlayStation Blog