PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Приглашаем в обитель зла: Resident Evil 3 официально анонсировали

Состоялся официальный анонс видеоигры Resident Evil 3, которая станет римейком одноименного проекта.

Resident Evil 3

Во время трансляции State of Play анонсировали римейк видеоигры Resident Evil 3, которая оригинально вышла в 1999 году.

Сюжет расскажет о Джилл Валентайн, которая оказалась в городе Ракун Сити за день до событий Resident Evil 2.

Как и римейк Resident Evil 2, видеоигра построена на движке RE Engine, который изначально использовали для создания седьмой части серии.

Читайте: Darksiders Genesis, Wattam и Vampire: во что поиграть в декабре 2019

Также во время анонса рассказали немного больше о Project Resistance, который считался спинофом серии Resident Evil.

Оказалось, что это – сетевой режим для Resident Evil 3. Теперь он носит название Resident Evil Resistance.

Выход Resident Evil 3 состоится 3 апреля 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

К слову, компания Sony официально объявила о том, что игровая платформа следующего поколения PlayStation 5 выйдет в 2020 году.

Видео: PlayStation

Фото: PlayStation Blog

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка