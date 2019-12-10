Состоялся официальный анонс видеоигры Resident Evil 3, которая станет римейком одноименного проекта.

Во время трансляции State of Play анонсировали римейк видеоигры Resident Evil 3, которая оригинально вышла в 1999 году.

Сюжет расскажет о Джилл Валентайн, которая оказалась в городе Ракун Сити за день до событий Resident Evil 2.

Как и римейк Resident Evil 2, видеоигра построена на движке RE Engine, который изначально использовали для создания седьмой части серии.

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Также во время анонса рассказали немного больше о Project Resistance, который считался спинофом серии Resident Evil.

Оказалось, что это – сетевой режим для Resident Evil 3. Теперь он носит название Resident Evil Resistance.

Выход Resident Evil 3 состоится 3 апреля 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

К слову, компания Sony официально объявила о том, что игровая платформа следующего поколения PlayStation 5 выйдет в 2020 году.

Видео: PlayStation

Фото: PlayStation Blog