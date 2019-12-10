Зеленский и дебаты: что украинцы искали в Google в 2019 году

На первом месте по популярности в Google в Украине оказался восьмой сезон сериала Игра престолов.

Украинский сегмент компании Google представил топ тем, которые в 2019 году искали в Украине. Список составляли, основываясь на динамике популярности отдельных запросов.

В 2019 году самой популярной темой в Украине стал восьмой сезон сериала Игра престолов.

Также в топ запросов 2019 года попали:

Владимир Зеленский

Юлия Началова

Анастасия Заворотнюк

Результаты выборов 2019

Децл

Чернобыль

Дебаты

Петр Порошенко

Евровидение 2019

Очень интересовались в этом году такими фильмами как Джокер, Мстители: Финал и Аквамен. Также в десятку попали:

Оно 2

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

Король Лев

Однажды в Голливуде

Капитан Марвел

Захар Беркут

Как приручить дракона 3

Кроме Игры престолов украинцев также интересовал сериал Чернобыль, который поразил зрителей по всему миру.

Читайте: Худшие фильмы 2019 года

В тройку самых интересных ТВ-шоу 2019 года вошли Евровидение, Холостяк и Оскар.

Больше всего украинцы хотели узнать, что такое Томос. Также по запросу Что такое искали:

Подагра

Формула Штайнмайера

Вислово

Дебаты

Сонный паралич

Зона 51

Импичмент

NFC

Мажоритарка

А по запросу Почему в Украине искали:

Почему падает доллар?

Почему умер Децл?

Почему умерла Юлия Началова?

Почему Зеленский не пришел на стадион?

Почему взорвался Чернобыль?

Почему в Киеве туман?

Почему скисает молоко?

Почему на Троицу нельзя купаться?

Почему нельзя ходить в туалет ночью?

Почему не работает Инстаграм?

К слову, институт Pantone назвал цветом 2020 года классический синий.

Источник: Блог Google