Зеленский и дебаты: что украинцы искали в Google в 2019 году

На первом месте по популярности в Google в Украине оказался восьмой сезон сериала Игра престолов.
Украинский сегмент компании Google представил топ тем, которые в 2019 году искали в Украине. Список составляли, основываясь на динамике популярности отдельных запросов.
В 2019 году самой популярной темой в Украине стал восьмой сезон сериала Игра престолов.
Также в топ запросов 2019 года попали:
- Владимир Зеленский
- Юлия Началова
- Анастасия Заворотнюк
- Результаты выборов 2019
- Децл
- Чернобыль
- Дебаты
- Петр Порошенко
- Евровидение 2019
Очень интересовались в этом году такими фильмами как Джокер, Мстители: Финал и Аквамен. Также в десятку попали:
- Оно 2
- Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
- Король Лев
- Однажды в Голливуде
- Капитан Марвел
- Захар Беркут
- Как приручить дракона 3
Кроме Игры престолов украинцев также интересовал сериал Чернобыль, который поразил зрителей по всему миру.
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В тройку самых интересных ТВ-шоу 2019 года вошли Евровидение, Холостяк и Оскар.
Больше всего украинцы хотели узнать, что такое Томос. Также по запросу Что такое искали:
- Подагра
- Формула Штайнмайера
- Вислово
- Дебаты
- Сонный паралич
- Зона 51
- Импичмент
- NFC
- Мажоритарка
А по запросу Почему в Украине искали:
- Почему падает доллар?
- Почему умер Децл?
- Почему умерла Юлия Началова?
- Почему Зеленский не пришел на стадион?
- Почему взорвался Чернобыль?
- Почему в Киеве туман?
- Почему скисает молоко?
- Почему на Троицу нельзя купаться?
- Почему нельзя ходить в туалет ночью?
- Почему не работает Инстаграм?
К слову, институт Pantone назвал цветом 2020 года классический синий.
Источник: Блог Google