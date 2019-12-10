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Зеленский и дебаты: что украинцы искали в Google в 2019 году

На первом месте по популярности в Google в Украине оказался восьмой сезон сериала Игра престолов.

Зеленский и дебаты: что украинцы искали в Google в 2019 году

Украинский сегмент компании Google представил топ тем, которые в 2019 году искали в Украине. Список составляли, основываясь на динамике популярности отдельных запросов.

В 2019 году самой популярной темой в Украине стал восьмой сезон сериала Игра престолов.

Также в топ запросов 2019 года попали:

  • Владимир Зеленский
  • Юлия Началова
  • Анастасия Заворотнюк
  • Результаты выборов 2019
  • Децл
  • Чернобыль
  • Дебаты
  • Петр Порошенко
  • Евровидение 2019

Очень интересовались в этом году такими фильмами как Джокер, Мстители: Финал и Аквамен. Также в десятку попали:

  • Оно 2
  • Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
  • Король Лев
  • Однажды в Голливуде
  • Капитан Марвел
  • Захар Беркут
  • Как приручить дракона 3

Кроме Игры престолов украинцев также интересовал сериал Чернобыль, который поразил зрителей по всему миру.

Читайте: Худшие фильмы 2019 года

В тройку самых интересных ТВ-шоу 2019 года вошли Евровидение, Холостяк и Оскар.

Больше всего украинцы хотели узнать, что такое Томос. Также по запросу Что такое искали:

  • Подагра
  • Формула Штайнмайера
  • Вислово
  • Дебаты
  • Сонный паралич
  • Зона 51
  • Импичмент
  • NFC
  • Мажоритарка

А по запросу Почему в Украине искали:

  • Почему падает доллар?
  • Почему умер Децл?
  • Почему умерла Юлия Началова?
  • Почему Зеленский не пришел на стадион?
  • Почему взорвался Чернобыль?
  • Почему в Киеве туман?
  • Почему скисает молоко?
  • Почему на Троицу нельзя купаться?
  • Почему нельзя ходить в туалет ночью?
  • Почему не работает Инстаграм?

К слову, институт Pantone назвал цветом 2020 года классический синий.

Источник: Блог Google

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