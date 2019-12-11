День Андрея Первозванного 2019: приметы

День Андрея Первозванного, который отмечают 13 декабря, – один из самых любимых православных праздников украинцев. C этой датой связано немало народных примет.
Апостола Андрея Первозванного почитают в Украине по нескольким причинам. Во-первых, он проповедовал в наших землях, пройдя с просветительской миссией от нынешнего Крыма вдоль всего побережья Днепра.
Апостол Андрей не только нес в массы слово Христа, но и предрек основание столицы Украины – города Киева. По преданию, поднимаясь вверх по Днепру, он взглянул на киевские горы и сказал ученикам, что здесь появится великий город, на котором воссияет благодать Божия и будет построено много церквей.
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Во-вторых, в День Андрея Первозванного люди обращали внимание на приметы, пытаясь предугадать, какой будет зима.
В-третьих, День Андрея молодежь издревле проводила достаточно весело, отмечая праздник Калиты. Девушки в ночь гадали на суженного-ряженного, а парни собирались на молодежные забавы, развлекались и заодно присматривали себе невесту.
Приметы на День Андрея Первозванного
Приметы на День Андрея были связаны преимущественно с предсказанием погоды. Обращая внимание на состояние природы на День Андрея 2019, вы сможете спрогнозировать, чего ждать от зимы:
- если 13 декабря идет снег, считается, что зима будет достаточно затяжной и холодной;
- если же снег не выпал до Дня Андрея, стоит надеяться на теплую зиму;
- появление на небе яркого солнца сулит богатый урожай на будущий год;
- если кошка в этот день особенно старательно умывается – погода будет ясной, но холодной;
- тучи низко плывут по небу – к будущим холодам.
Обращали внимание наши предки и на воду: если 13 декабря в реке вода тихая – зима будет хорошей, не очень холодной, если же вода бурлит – погоды следует ожидать такой же – холодной, ветреной, с метелью.
Раньше Факты ICTV писали об истории праздника – Дня Андрея Первозванного.