Составить меню на Новый год 2020 – дело не из легких. Ведь нужно не только хорошо рассчитать бюджет, удовлетворить вкусы гостей, но и угодить символу грядущего года – Белой Крысе. Лучшие рецепты блюд для новогоднего стола подготовили Факты ICTV.

В 2020 году мир встречает год Белой Металлической Крысы. А это значит, что на столе могут быть весьма разнообразные блюда. Ведь крыса – животное неприхотливое и любит полакомиться любой пищей.

Обязательные блюда на новогоднем столе

Чтобы задобрить символ Нового года 2020, на столе должны быть блюда, в состав которых входят:

мясо (если он будет несколько видов – это идеально);

морепродукты;

фрукты;

ягоды;

сыр;

зелень.

Для гарнира лучше выбрать не только привычный картофель, но и различные крупы. Это могут быть чечевица, гречка, рис. Если вы волнуетесь, что гостям не понравится такое угощение, то оставить можно и картофель.

Также Крыса неравнодушна к сладкому. Поэтому десерт на новогоднем столе обязателен. Это может быть фруктовое угощение или домашняя выпечка. Обязательно для таких блюд используйте специи и орехи. Они станут залогом приверженности и покровительства Крысы.

Что касается напитков, то не стоит ставить на стол крепкий алкоголь. Лучше отдать предпочтение традиционному шампанскому, вину, ликерам или другим слабоалкогольным напиткам и коктейлям.

Чего не должно быть на столе?

На новогоднем столе не должно быть:

капусты;

редьки;

репы;

манной крупы (даже в качестве дополнительного ингредиента);

чрезмерно жирной пищи;

сыра с резким запахом;

крепких алкогольных напитков.

Как украсить новогодний стол?

Основной деталью новогоднего стола является белоснежная скатерть. Она может быть декорирована светлой вышивкой или кружевом. Еще одним важным элементом сервировки являются салфетки. Они могут быть текстильные или бумажные.

Праздничная посуда должна быть качественной. Желательно, чтобы это был один сервиз или хотя бы одного стиля. В этом году не стоит ставить на стол разную посуду.

Декоративные элементы для новогоднего стола можно сделать самостоятельно или купить в магазине. Это могут быть шишки, гирлянды, мишура, свечи, маленькие елки, звезды, конфетти.

Можно дополнить общий интерьер символикой покровительницы – мышкой или крысой.

Читайте: Простые рецепты салатов на Новый год 2020

Рецепты блюд на новогодний стол

Множество рецептов и идей в свободном доступе. Поэтому, что приготовить на Новый год 2020 – не станет проблемой. Мы же собрали несколько оригинальных вариантов.

Салат с мандаринами

Для его приготовления понадобится:

мандарин – 1 шт.;

хурма – 1 шт.;

соленый острый перец – 1 шт.;

куриное филе запеченное или отварное – 200 г;

малосольные небольшие огурцы – 2 шт.;

свежий помидор – 0,5 шт.;

лук – 0,5 шт.;

растительное масло – 1 ст.л.;

соль, перец.

Для соуса нужны:

запеченный баклажан – 1 шт.;

красный острый перец;

маринованный чеснок – 2 зубчика;

кинза – 30 г;

малосольный огурец – 1 шт.;

майонез – 3 ч.л.;

мед – 0,5 ч.л.;

растительное масло – 1 ст.л.

Салат выкладывается слоями, первый из которых – хурма. Далее идут огурцы и помидоры. Мясо – этаж перца. Сверху выкладываем лук, предварительно поджаренный на сковороде до золотистого цвета. Далее время соуса, все ингредиенты которого взбиваются в блендере. Соус можно заменить майонезом или маслом. Мандарин режется полукольцами и используется для декорирования.

Профитроли с сыром и лососем

Для приготовления закуски возьмите:

сливочный сыр – 300 г;

сливки 35% – 50 мл;

слабосоленая лосось или семга – 300 г;

красная икра и укроп для декора;

соль и перец.

В творог нужно добавить сливки, измельченный укроп, соль с перцем по вкусу и взбить до однородной массы. Далее в приготовленных или купленных профитролях (тарталетках) необходимо срезать верхушки и наполнить их полученной взбитой массой. Следующий этап – нарезать тоненькими слайсами лосось и свернуть в симпатичную форму. Закуска украшается красной рыбой, икрой и зеленью.

Утка фаршированная апельсинами

Для этого мясного блюда потребуются следующие ингредиенты:

утка – от 2 кг;

апельсины – 3 шт.;

корень имбиря – 5 см;

розмарин;

оливковое масло – 1 ст.л.;

мед – 30 г;

соль и перец.

Технология приготовления:

Утку тщательно вымойте, обрежьте потроха и лишний жир. Затем проколите вилкой кожуру и натрите маринадом (соль, перец, сок одного апельсина и цедра). Оставьте утку минимум на 2 часа. Тем временем разрежьте 2 апельсина слайсами, натрите на мелкой терке очищенный имбирь, порежьте несколько веточек розмарина, добавьте 1 столовую ложку оливкового масла – это начинка. Далее начините замаринованную утку, а брюхо зашейте или закройте зубочистками. Положите птицу в рукав для запекания или оберните фольгой. Запекайте примерно 40 минут при температуре 180°C. Затем полейте соком и жиром, которые образовались на дне, и запекайте еще 40 минут. Достаньте тушку и намажьте медом для румяности. Запекайте еще 15 минут.

Сырные шарики

Эта закуска особенно подойдет для тех, кто не ест мясо.

Для приготовления вам понадобится:

твердый сыр – 200 г

яйца – 3 шт;

пшеничная мука – 4 ст. л;

мука для панировки – 3 ст. л;

масло для жарки;

соль – по вкусу.

Чтобы приготовить закуску:

Отделите белки от желтков, взбейте белки в устойчивую пену, добавив мелкую соль, муку и хорошо перемешайте. Сыр натрите на мелкой терке, добавьте его в миску и также перемешайте до однородности. Влажными руками сделайте небольшие шарики и выложите на тарелку, присыпанную мукой. После этого обжарьте во фритюре, не переворачивая. Масла должно быть достаточно, чтобы шарики плавали. Готовые золотистые шарики выложите на тарелку с салфетками.

Больше рецептов блюд на Новый год 2020 можно найти в нашем материале.