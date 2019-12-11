Какой будет погода на Новый год 2020 и Рождество – читайте в материале Фактов ICTV.

Погода на Новый год 2020 вряд ли порадует украинцев теплом.

Согласно прогнозу ресурса Метеопрог, то декабрь в этом году ожидается теплее, чем обычно. Похолодание и снегопады появятся во второй половине месяца.

Какой будет погода на Новый год 2020, также рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

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Он сообщил, что под конец первого зимнего месяца в Украину придут морозы и на Новый год будет холодно.

По его словам снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет.

31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 ночью.

На Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.

К слову, Факты ICTV также рассказывали, какой будет погода в Египте на Новый год, ведь украинцы часто любят на праздник отправляться к пальмам и экзотике.