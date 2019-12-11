12 декабря будет последнее полнолуние в 2019 году. Что нельзя делать в это время, читайте на Фактах ICTV.

Полнолуние в декабре 2019 года наступит 12 числа в 7.15 по киевскому времени.

Оно будет последним в уходящем году и пройдет в знаке Близнецов.

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Учитывая изменчивость и непредсказуемость Близнецов, могут возникать конфликтные ситуации, однако благоприятное соединение Меркурия и Сатурна уравновесит негативные аспекты.

Что нельзя делать в полнолуние 12 декабря:

давать и брать деньги в долг;

брать кредиты;

делать дорогие покупки;

ссориться или выяснять отношения;

проводить важные переговоры;

заключать серьезные сделки;

начинать новые проекты;

рисковать – в полнолуние риск может привести к проблемам:

процедуры по уходу за лицом, волосами и телом.

Ранее Факты ICTV писали о том, что астронавтов США планируют снова отправить на Луну в 2024 году, где они проведут какое-то время.