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Факты / Lifestyle

Полнолуние 12 декабря: особенности и что нельзя делать

12 декабря будет последнее полнолуние в 2019 году. Что нельзя делать в это время, читайте на Фактах ICTV.

Повний Місяць

Полнолуние в декабре 2019 года наступит 12 числа в 7.15 по киевскому времени.

Оно будет последним в уходящем году и пройдет в знаке Близнецов.

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Учитывая изменчивость и непредсказуемость Близнецов, могут возникать конфликтные ситуации, однако благоприятное соединение Меркурия и Сатурна уравновесит негативные аспекты.

Что нельзя делать в полнолуние 12 декабря:

  • давать и брать деньги в долг;
  • брать кредиты;
  • делать дорогие покупки;
  • ссориться или выяснять отношения;
  • проводить важные переговоры;
  • заключать серьезные сделки;
  • начинать новые проекты;
  • рисковать – в полнолуние риск может привести к проблемам:
  • процедуры по уходу за лицом, волосами и телом.

Ранее Факты ICTV писали о том, что астронавтов США планируют снова отправить на Луну в 2024 году, где они проведут какое-то время.

Фото: Dreamstime

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