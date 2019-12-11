Символ 2020 года – Белая металлическая Крыса. Что приготовить для праздничного стола, чтобы задобрить ее – Факты ICTV составили примерное меню.

Крыса – всеядный и неприхотливый грызун, который любит простую еду. Поэтому в меню на Новый год 2020 может быть все, что душа пожелает – овощи (кроме капусты), мясо, рыба, фрукты, сладости и сыры, конечно. Главное правило – еда должна быть вкусной, разнообразной и ее должно быть много.

Что же приготовить, чтобы хозяйка года осталась довольна? На горячее лучше запечь большой кусок любого нежирного мяса. И подать его, например, с картофелем. Подойдет для гарнира и любая крупа – чечевица, гречка или рис.

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Оценит Крыса обилие салатов и закусок, особенно если добавить в них сыр и орехи.

Любит грызун и сладкое, поэтому позвольте себе расслабиться в эту ночь и удивить всех изысканным десертом.

Но, несмотря на всеядность, она не любит крепкие алкогольные напитки.

Если не хотите разгневать животное, остановитесь на традиционном шампанском, вине, слабоалкогольных напитках и коктейлях.

Чтобы Крыса приносила вам удачу весь 2020 год, приготовьте для праздничного стола блюда из нашей подборки.

Салат Мышки в сыре

Ингредиенты:

500 г отварного куриного филе;

200 г твердого сыра;

три вареных яйца;

100 г грецких орехов;

300 г винограда без косточек;

майонез.

Для мышей: вареные куриные и перепелиные яйца, обрезки сыра и бутоны гвоздики.

Приготовление:

Мясо и белки нарезаем кубиками.

Сыр натираем на терке, а грецкие орехи измельчаем.

Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом.

Смесь разделяем на две части. Одну из них выкладываем на блюдо ровным слоем.

Сверху – виноград, его и бока покрываем оставшейся частью смеси.

Натираем на мелкой терке яичные желтки и обсыпаем салат со всех сторон.

Осталось украсить его мышками из половинок яиц. Ушки и хвостик можно сделать из сыра или вареной колбасы, в носик и глазки – из бутонов гвоздики или маслин.

Салат Графский

Ингредиенты:

одна свекла;

три картофелины;

четыре яйца;

100 г чернослива;

100 г грецких орехов;

майонез и соль.

Приготовление:

Свеклу и картофель в мундире отвариваем до готовности. Охлаждаем и снимаем кожуру.

Яйца отвариваем вкрутую, отделяем желтки от белков.

Салат выкладываем на блюдо слоями, каждый промазываем майонезом.

Первый – нарезанный кубиками картофель.

Второй – нарезанная мелкими кубиками свекла.

Третий – желтки, нарезанные кубиками.

Четвертый – мелко нарезанный чернослив (чтобы он стал мягче, можно предварительно залить его кипятком на 10-15 минут).

Пятый – яичные белки, тоже порезанные кубиками.

Смазываем верх майонезом и посыпаем измельченными грецкими орехами. Отправляем готовый салат в холодильник, чтобы хорошо пропитался.

Картофельно-грибные рулетики из лаваша

Ингредиенты:

лаваш – два листа;

500 г картофеля;

150 г грибов;

одна луковица;

три зубчика чеснока;

50 мл картофельного отвара;

соль и зелень – по вкусу.

Приготовление:

Почищенный картофель отварить, сделать пюре, добавив немного картофельного отвара.

Мелко нарезанный лук обжарить до золотистого цвета.

Грибы тоже мелко нарезать и обжарить.

Смешать картофель, лук, грибы, чеснок, мелко нарезанную зелень, посолить по вкусу. Разделить начинку на две части.

Распределить ровным слоем первую часть начинки на листе лаваша, накрыть вторым листом лаваша и размазать вторую часть начинки. Свернуть в рулет.

Разрезать на куски толщиной примерно по 2 см, обжарить на масле с двух сторон до золотистой корочки. Подавать горячими с каким-нибудь соусом.

Говядина Веллингтон со шпинатом

Ингредиенты:

вырезка говяжья – четыре полоски;

слоеное бездрожжевое тесто – 500 г;

бекон сыровяленый копченый – 12 тонких ломтиков;

итальянские и прованские травы (сухие);

10 яиц;

70 г свежего шпината.

Для соуса:

упаковка сливок 30%;

лук репчатый;

чеснок;

500 г замороженного шпината.

Приготовление:

Обжариваем говяжью вырезку на сковородке для гриля, солим и перчим в процессе.

Достаем бездрожжевое тесто и выкладываем на него свежий шпинат.

Обжаренную вырезку сначала оборачиваем беконом, а затем – тестом со шпинатом.

Рулет запекаем 20 минут в духовом шкафу на режиме конвекция+ при 200 градусах.

Для соуса на растительном масле обжариваем репчатый лук и чеснок свободной нарезки, добавляем сливки и немного выпариваем. Кладем шпинат, провариваем несколько минут, в блендере превращает в однородную массу.

Пирог Груши в хрустале

Ингредиенты:

шесть груш;

один апельсин;

один лимон;

300 г сахара;

350 мл холодной и 300 мл горячей воды;

350 г муки;

150 г сливочного масла;

три яйца;

0,5 ч. ложки соли;

1 ч. ложка разрыхлителя;

0,5 ст. ложки яблочного уксуса;

пакетик желатина;

75 мл сливок 33%.

Приготовление:

Сначала нужно приготовить сироп-маринад для груш. Для этого необходимо выжать сок из апельсина, снять цедру с лимона и добавить 200 г сахара.

Залить эту смесь 300 мл кипятка и размешивать до полного растворения сахара. Добавить 300 мл холодной воды.

Доводим маринад до кипения и выкладываем в него груши – так, чтобы они находились в вертикальном положении. На маленьком огне груши должны томиться 5-10 минут, чтобы стали мягкими. Вынимаем шумовкой, а сироп процеживаем – он понадобится в конце приготовления.

Далее готовим основу пирога: смешиваем соль, разрыхлитель и муку (300 г), добавляем сливочное масло и перетираем с мукой.

Отдельно сбиваем венчиком два яйца, добавляем уксус и 5 ст. ложек холодной воды.

Из яичной и мучной смеси замешиваем эластичное тесто, ставим его в холодильник на 15 минут, обернув пищевой пленкой.

Тесто выкладываем в форму (диаметр 26 см), формируя бортики, и снова отправляем в холодильник на 15 минут.

Застилаем основу пирога фольгой или пергаментом и засыпаем внутрь любую крупу, слегка придавив руками. Ставим в духовку и выпекаем при 200 градусах 15 минут. Вынимает фольгу с крупой и выпекаем при 180 градусах еще 5 минут.

Для крема смешиваем по 2 ст. ложки муки и сахара, постепенно добавляем 125 мл грушевого сиропа, непрерывно взбивая миксером.

В отдельной посуде взбиваем два яйца со сливками и соединяем обе массы. Крем получится жидким, но в процессе выпечки он загустеет.

Груши немного срезаем внизу, ставим их на основу пирога и заливаем кремом.

Выпекаем пирог 25 минут при 180 градусах. Крем должен загустеть. Даем пирогу полностью остыть.

Осталось приготовить заливку-“хрусталь”. Для этого в оставшийся грушевый сироп добавляем желатин или желе для тортов (предварительно приготовленные), доводим до кипения и даем остыть.

Заливку нужно аккуратно вылить на груши – поверх крема, и на ночь поставить в холодильник.

Больше о символе 2020 года – Белой металлической Крысе – читайте на Фактах ICTV.