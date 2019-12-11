До Нового года осталось совсем мало времени и уже стоит начинать покупать подарки, чтобы не попасть в неловкую ситуацию во время предпраздничного ажиотажа. Что подарить подруге на Новый год 2020 – читайте на Фактах ICTV.

Выбрать подарок для подруги на Новый год 2020 часто становится сложной задачей, но пока есть достаточно времени, чтобы спокойно все придумать и купить.

Подарок подруге на Новый год 2020 не может быть банальным, поэтому стоит подключить фантазию.

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Презент покажет, насколько вы внимательны к ее словам и возможно намекам.

Но если вы не помните разговоров о желаниях, то Факты ICTV составили приблизительный список того, что подарить подруге на Новый год 2020.

Mood board

Хороший подарок для подруги, которая любит распечатывать фотографии или писать напоминания. Mood board поможет все красиво оформить и послужит красивым декором для стены.

Вазон

Красивый вазон для любителя цветов. Он может создать атмосферу и уют в квартире. Если вы решите дарить вазон, то стоит выбирать самый неприхотливый.

Набор натуральной косметики

Такой подарок стоит покупать, если вы знаете, что у вашей подруги нет проблем с кожей и она не пользуется определенным брендом косметики.

Если подруга находится в поиске уходовых средств, то набор натуральной косметики станет хорошей возможностью протестировать новые продукты.

Забавные тапки

Теплые тапки для зимы – отличный подарок, а если они будут в виде альпаки – еще лучше.

Светильник

Приятный подарок подарит новогоднее настроение и создаст правильную атмосферу.

Аромасвечи

Свечи с ароматом ванили, можжевельника, корицы или кофе – все они являются неплохим подарком для подруги. В новогодний период аромасвечи дарят праздничное настроение, создавая уют.

Минималистичные украшения

То, от чего никто не откажется. Минималистичные украшения остаются в тренде уже не первый год. Это могут быть серьги или подвеска. Также есть вариант для любителей браслетов или каффов.

Ранее Факты ICTV собрали лучшие идеи того, что подарить на Новый год 2020. Список включает в себя 10 неплохих вариантов, которые подойдут всем.