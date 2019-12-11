Скутеры, самокаты, сегвеи. Почему украинцы пересаживаются на электротранспорт

В мире становится все более популярным электрический транспорт. Это не так брутально, как, скажем, классический мотоцикл, но без сомнения – чрезвычайно технологично и экологично. Ни вредных выбросов, ни шума. При желании, електроконя можно разогнать до 150 км/ч, а на одном заряде доехать из Киева в Черкассы.

Электрический транспорт стал характерной чертой пейзажа европейских мегаполисов. Электроскутеры, сегвеи, самокаты, моноколеса – современные средства передвижения на любой вкус. И если у байкеров тяга к скорости, то здесь – к маневрам и мобильности.

Например, у моноколес плюсы очевидны: не стоишь в пробках, свободно заходишь в метро – фактически, как телепорт по городу.

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Еще одна новинка – минисегвей. Явно легче и безопаснее. 40 км/час для некоторых смельчаков – это вовсе не предел, но очевидно, что моноколесо – вещь на любителя. А вот что знакомо каждому с детства – это самокат. Только уже электрический. Электросамокат может быть быстрее чем велосипед, но занимает значительно меньше места. С ним вас запустят в магазин, он не будет мешать в метро.

Электротранспорт в Украине: плюсы и минусы

Казалось бы, идеальный аксессуар, но есть одно но – не дружит с бордюрами. А их в украинских городах просто миллионы. И если съехать еще можно, то запрыгнуть – вряд ли. Вот и приходится ездить по проезжей части. И получается, что водитель электросамокатов – полноценный участник дорожного движения. А здесь надо и правила знать, и сигналы подавать.

В управлении патрульной полиции признают: этот транспорт в Украине пока и действительно не подпадает ни под одно определение. А поєтому и правил, ограничений и ответственности для них также нет. Фактически – где хочешь там и ездишь.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что президент Эстонии подарила Зеленскому электровелосипед.