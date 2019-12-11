SpaceX решила быстрее запустить миссию на корабле Crew Dragon

SpaceX заявила, что первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon до Международной космической станции может состояться уже в феврале 2020 года. Это быстрее, чем планировалось ранее.

До февраля 2020 года корабль Crew Dragon должен пройти еще несколько тестов. Президент компании SpaceX Гвен Шотвелл рассказала, что 4 января будет проверена система аварийного прекращения полета Crew Dragon. Во время тестового запуска, который пройдет в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, на борту не будет астронавтов.

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При условии удовлетворительного завершения тестов Crew Dragon может быть готов к пилотируемому полету уже в феврале, когда астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли вылетят на Международную космическую станцию.

– Мы надеемся на первый полет с экипажем в феврале, – сказала Шотвелл.

К слову, ранее ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту израильский спутник.