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SpaceX решила быстрее запустить миссию на корабле Crew Dragon

SpaceX заявила, что первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon до Международной космической станции может состояться уже в феврале 2020 года. Это быстрее, чем планировалось ранее.

SpaceX решила быстрее запустить миссию на корабле Crew Dragon

До февраля 2020 года корабль Crew Dragon должен пройти еще несколько тестов.

Президент компании SpaceX Гвен Шотвелл рассказала, что 4 января будет проверена система аварийного прекращения полета Crew Dragon. Во время тестового запуска, который пройдет в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, на борту не будет астронавтов.

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При условии удовлетворительного завершения тестов Crew Dragon может быть готов к пилотируемому полету уже в феврале, когда астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли вылетят на Международную космическую станцию.

– Мы надеемся на первый полет с экипажем в феврале, – сказала Шотвелл.

К слову, ранее ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту израильский спутник.

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