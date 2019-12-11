Купить Xiaomi Redmi K30 в Украине можно будет в январе 2020 года. Больше о характеристиках и особенностях флагманского смартфона Redmi K30 читайте на сайте Факты ICTV.

Китайская компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Redmi K30, который будет доступен в двух модификациях: с поддержкой 4G или 5G-сети.

Характеристики Redmi K30 Модели Redmi K30 отличаются процессорам. Флагман работает на процессоре Snapdragon 765G, а его аналог с 4G работает на Snapdragon 730G. У смартфона 6,67-дюймовый Full HD + экран с разрешением 1080 × 2400 пикселей. Для дополнительной защиты флагман покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Redmi K30 5G оснащенный аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30-Вт, а K30 4G – 4400 мАч (быстрая зарядка 27 Вт). Читайте: Xiaomi Mi Note 10: характеристики и цена в Украине

Датчик отпечатков пальцев расположен на боковой панели. А разъем для наушников достигает 3,5 мм.

Обе модели работают на операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11.

Камера Redmi K30

Модуль основной камеры представленный четырьмя объективами:

64 Мп главный модуль.

8 Мп ультраширокий модуль.

5 Мп супермакро камера (в K30 – 2 Мп).

2 Мп для портретных фото.

Фронтальная камера имеет два объектива – на 20 и 2 Мп.

Цена Redmi K30

Флагман Redmi K30 представлен в четырех цветах: белом, синем, красном и фиолетовом цветах. Продажа версии Redmi K30 4G стартует 12 декабря.

Redmi K30 5G поступит в продажу чуть позже – в январе 2020 года.

Redmi K30 4G 6 ГБ + 64 ГБ – 5,6 тыс. грн.

Redmi K30 4G 6 ГБ + 128 ГБ – 5,9 тыс. грн.

Redmi K30 4G 8 ГБ + 128 ГБ – 6,6 тыс. грн.

Redmi K30 4G 8 ГБ + 256 ГБ – 7,7 тыс. грн.

Redmi K30 5G 6 ГБ + 64 ГБ – 7 тыс. грн.

Redmi K30 5G 6 ГБ + 128 ГБ – 8 тыс. грн.

Redmi K30 5G 8 ГБ + 128 ГБ – 9 тыс. грн.

Redmi K30 5G 8 ГБ + 256 ГБ – 10,1 тыс. грн.

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