Купить Xiaomi Redmi K30 в Украине можно будет в январе 2020 года. Больше о характеристиках и особенностях флагманского смартфона Redmi K30 читайте на сайте Факты ICTV.
Китайская компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Redmi K30, который будет доступен в двух модификациях: с поддержкой 4G или 5G-сети.
Характеристики Redmi K30
Модели Redmi K30 отличаются процессорам. Флагман работает на процессоре Snapdragon 765G, а его аналог с 4G работает на Snapdragon 730G.
У смартфона 6,67-дюймовый Full HD + экран с разрешением 1080 × 2400 пикселей. Для дополнительной защиты флагман покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.
Redmi K30 5G оснащенный аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30-Вт, а K30 4G – 4400 мАч (быстрая зарядка 27 Вт).
Датчик отпечатков пальцев расположен на боковой панели. А разъем для наушников достигает 3,5 мм.
Обе модели работают на операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11.
Камера Redmi K30
Модуль основной камеры представленный четырьмя объективами:
- 64 Мп главный модуль.
- 8 Мп ультраширокий модуль.
- 5 Мп супермакро камера (в K30 – 2 Мп).
- 2 Мп для портретных фото.
Фронтальная камера имеет два объектива – на 20 и 2 Мп.
Цена Redmi K30
Флагман Redmi K30 представлен в четырех цветах: белом, синем, красном и фиолетовом цветах. Продажа версии Redmi K30 4G стартует 12 декабря.
Redmi K30 5G поступит в продажу чуть позже – в январе 2020 года.
- Redmi K30 4G 6 ГБ + 64 ГБ – 5,6 тыс. грн.
- Redmi K30 4G 6 ГБ + 128 ГБ – 5,9 тыс. грн.
- Redmi K30 4G 8 ГБ + 128 ГБ – 6,6 тыс. грн.
- Redmi K30 4G 8 ГБ + 256 ГБ – 7,7 тыс. грн.
- Redmi K30 5G 6 ГБ + 64 ГБ – 7 тыс. грн.
- Redmi K30 5G 6 ГБ + 128 ГБ – 8 тыс. грн.
- Redmi K30 5G 8 ГБ + 128 ГБ – 9 тыс. грн.
- Redmi K30 5G 8 ГБ + 256 ГБ – 10,1 тыс. грн.
К слову, компания Xiaomi представила смарт-часы Mi Watch, которые называют маленьким смартфоном на запястье.