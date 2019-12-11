11 декабря отмечается День памяти священномученика митрополита Серафима. Больше о праздниках в этот день – в материале Фактов ICTV.
11 декабря – Международный день гор, который был установленный по решению Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.
ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты.
11 декабря еще отмечается Международный день танго. Праздник приурочен ко дню рождения аргентинского певца, киноактера и знаменитого короля танго Карлоса Гарделя.
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В церковном календаре 11 декабря – День памяти священномученика митрополита Серафима.
Именины 11 декабря празднуют: Алексей, Андрей, Даниил, Константин, Николай, Тимофей, Прасковья и Анна.
Что нельзя делать 11 декабря:
- Нельзя ругаться.
- Не занимайте ничего соседям, потому что с вещью можно отдать счастье.
Приметы на 11 декабря:
- Если в этот день плюсовая температура, то жди скорых морозов.
- Много воронов в небе летает — будет скоро метель.
- Увидеть в этот день птицу сойку — к хорошим новостям.
- Сойка к дому подлетела — быть в том доме счастью.
Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019. В этом месяце у украинцев будет дополнительный государственный выходной.