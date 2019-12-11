11 декабря отмечается День памяти священномученика митрополита Серафима. Больше о праздниках в этот день – в материале Фактов ICTV.

11 декабря – Международный день гор, который был установленный по решению Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.

ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты.

11 декабря еще отмечается Международный день танго. Праздник приурочен ко дню рождения аргентинского певца, киноактера и знаменитого короля танго Карлоса Гарделя.

Читайте: Когда празднуют католическое Рождество 2019 в Украине

В церковном календаре 11 декабря – День памяти священномученика митрополита Серафима.

Именины 11 декабря празднуют: Алексей, Андрей, Даниил, Константин, Николай, Тимофей, Прасковья и Анна.

Что нельзя делать 11 декабря:

Нельзя ругаться.

Не занимайте ничего соседям, потому что с вещью можно отдать счастье.

Приметы на 11 декабря:

Если в этот день плюсовая температура, то жди скорых морозов.

Много воронов в небе летает — будет скоро метель.

Увидеть в этот день птицу сойку — к хорошим новостям.

Сойка к дому подлетела — быть в том доме счастью.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019. В этом месяце у украинцев будет дополнительный государственный выходной.