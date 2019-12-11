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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 11 декабря 2019

11 декабря отмечается День памяти священномученика митрополита Серафима. Больше о праздниках в этот день – в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 11 декабря 2019

11 декабря – Международный день гор, который был установленный по решению Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.

ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты.

11 декабря еще отмечается Международный день танго. Праздник приурочен ко дню рождения аргентинского певца, киноактера и знаменитого короля танго Карлоса Гарделя.

Читайте: Когда празднуют католическое Рождество 2019 в Украине

В церковном календаре 11 декабря – День памяти священномученика митрополита Серафима.

Именины 11 декабря празднуют: Алексей, Андрей, Даниил, Константин, Николай, Тимофей, Прасковья и Анна.

Что нельзя делать 11 декабря:

  • Нельзя ругаться.
  • Не занимайте ничего соседям, потому что с вещью можно отдать счастье.

Приметы на 11 декабря:

  • Если в этот день плюсовая температура, то жди скорых морозов.
  • Много воронов в небе летает — будет скоро метель.
  • Увидеть в этот день птицу сойку — к хорошим новостям.
  • Сойка к дому подлетела — быть в том доме счастью.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019. В этом месяце у украинцев будет  дополнительный государственный выходной.

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