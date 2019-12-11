2020 по китайскому календарю год Белой Металлической Крысы. При выборе подарка на Новый год стоит учитывать особенности символа года. Что именно нельзя дарить в год Крысы, расскажут Факты ICTV.

Крысы (по китайскому гороскопу) считаются хитрыми реалистами, которые способны быстро адаптироваться к к любым условиям. Они талантливые, находчивые и остроумные. Металл добавляет этому знаку настойчивости и желания достичь материального благополучия, а также стремление заниматься глобальными проектами. В 2020 году, как говорят астрологи, ждут перемены всех представителей данного знака.

При выборе подарка на Новый год воздержитесь от безделушек и бессмысленных вещей. Сделайте сюрприз, который принесет человеку пользу. Обязательно учтите хобби того, кто примет ваш подарок, а также какие-то глобальные потребности. Не забывайте, что Крыса отрицательно относятся к воде, кошкам и змеям.

Список того, что нельзя дарить на Новый год 2020:

Шампуни, духи, гели для душа, а также алкоголь. Все, что имеет форму жидкости. Если вы на 100 процентов уверены, что именно такого рода подарок нужен человеку, тогда можно сделать исключение.

Котики и змеи. Помним, что Крыса отрицательно к ним относятся, поэтому избегаем даже вещей с их изображением.

Живые крысы – тоже плохая идея. Они могут принести в 2020 году неудачу человеку, которому вы их подарили, и вам самим.

Стеклянные предметы. Их нельзя дарить, так как Крыса боится острых осколков.

Различные мягкие игрушки и статуэтки. Вы можете их добавить к подарку как приятных бонус, но они не должны стать основным презентом на Новый год 2020.

Какие же подарки все таки стоит дарить родным и близким на Новый год 2020, смотрите в нашем материале, где мы собрали для вас 10 интересных вариантов.