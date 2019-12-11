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Факты / Lifestyle

Какие подарки на Новый год 2020 нельзя дарить

2020 по китайскому календарю год Белой Металлической Крысы. При выборе подарка на Новый год стоит учитывать особенности символа года. Что именно нельзя дарить в год Крысы, расскажут Факты ICTV.

Какие подарки на Новый год 2020 нельзя дарить

Крысы (по китайскому гороскопу) считаются хитрыми реалистами, которые способны быстро адаптироваться к к любым условиям. Они талантливые, находчивые и остроумные. Металл добавляет этому знаку настойчивости и желания достичь материального благополучия, а также стремление заниматься глобальными проектами. В 2020 году, как говорят астрологи, ждут перемены всех представителей данного знака.

При выборе подарка на Новый год воздержитесь от безделушек и бессмысленных вещей. Сделайте сюрприз, который принесет человеку пользу. Обязательно учтите хобби того, кто примет ваш подарок, а также какие-то глобальные потребности. Не забывайте, что Крыса отрицательно относятся к воде, кошкам и змеям.

Список того, что нельзя дарить на Новый год 2020:

  • Шампуни, духи, гели для душа, а также алкоголь. Все, что имеет форму жидкости. Если вы на 100 процентов уверены, что именно такого рода подарок нужен человеку, тогда можно сделать исключение.
  • Котики и змеи. Помним, что Крыса отрицательно к ним относятся, поэтому избегаем даже вещей с их изображением.
  • Живые крысы – тоже плохая идея. Они могут принести в 2020 году неудачу человеку, которому вы их подарили, и вам самим.
  • Стеклянные предметы. Их нельзя дарить, так как Крыса боится острых осколков.
  • Различные мягкие игрушки и статуэтки. Вы можете их добавить к подарку как приятных бонус, но они не должны стать основным презентом на Новый год 2020.

Какие же подарки все таки стоит дарить родным и близким на Новый год 2020, смотрите в нашем материале, где мы собрали для вас 10 интересных вариантов.

Фото: Dreamstime

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