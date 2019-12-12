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Бюджетный флагман iQOO Neo 855 поступил в продажу

12 декабря в продажу поступил бюджетный флагман Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, который предлагают приобрести за $340.

Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition

Флагманский смартфон от компании Vivo под названием iQOO Neo 855 Racing Edition поступил в продажу 12 декабря.

Он позиционируется как бюджетный флагман для молодежи. Первые покупатели могут приобрести его за $340 и получить в подарок бесплатную замену дисплея в течение шести месяцев.

Новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 128 ГБ флэш-памяти и 12 ГБ оперативной памяти.

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Размер дисплея iQOO Neo 855 Racing Edition составляет 6,38 дюймов. Он работает в разрешении Full HD+ (1920×1080).

Основная камера состоит из трех датчиков на 12, 8 и 2 Мп, разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Кроме того, бюджетный флагман поддерживает 33-ваттную зарядку и способен заряжаться с 2% до 25% за 10 минут.

К слову, в сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy S11e, официальный анонс которого назначен на 2020 год.

Источник: Gizchina

Фото: Gizchina

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