День Сухопутных войск Украины ежегодно отмечается 12 декабря. Лучшие поздравления в СМС подготовили Факты ICTV.
День Сухопутных войск в Украине начали праздновать с 1997 года. Хотя сами войска были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании указа президента в соответствии со статьей 4 закона Украины О Вооруженных Силах Украины в 1996 году.
В состав Сухопутных войск входят армейская авиация, механизированные и танковые войска, аэромобильные войска, ракетные войска, артиллерия и войска противовоздушной обороны.
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Чтобы поздравить с праздником военных, идеально подойдут СМС-поздравления.
С Днем сухопутных войск страны,
Для Украины так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать вам все важные даты.
***
Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.
Одолеете врага –
И вперед, к ноге нога.
Вы за Украину в ответе,
Ну а мы гордимся этим!
***
Ты по земле родной идешь
И в снег, и в зной, и в сильный дождь,
Под небесами ты летишь,
Чтоб обеспечить всем нам тишь,
Чтобы ни бомбы, ни снаряды
Не сыпались на нас всех градом.
В день сухопутных войск тебя
От сердца поздравляю я
И говорю тебе: спасибо
За мир, покой и тишину,
Хвала всем сухопутным силам!
Будь сотню лет, дружок, в строю!
***
Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.
Одолеете врага
И вперед, к ноге нога.
Вы за Родину в ответе,
Ну а мы гордимся этим!
***
Вы самый важный для армии вид
Военных профессий и действий.
И, может быть, это вас удивит —
На суше служить интересней.
Здесь есть пехота, танки, снаряды,
Здесь артиллерия залпы дает,
Разведчиков смелых большие отряды,
И саперов работа ждет.
На Вас мы надеемся в нашей защите,
И Богу мы молимся тоже за Вас.
Вы будьте здоровы и верно служите,
И мир нам дарите всегда и сейчас.
***
С Днем войск сухопутных тебя
Музыкой слов поздравляю,
Безмерно и чисто любя
Счастья тебе я желаю.
Желаю, чтоб верно служил
Танкистом иль просто в пехоте,
Чтоб долго и радостно жил,
Как дружба товарищей в роте.
Пусть счастье совьет для тебя
Гнездо безбедного быта,
Живи, всех в округе любя,
Свободно живи и открыто.
Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на декабрь.
Фото: Минобороны