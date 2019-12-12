По случаю Дня сухопутных войск Украины Факты ICTV собрали лучшие поздравления.
День сухопутных войск ВСУ отмечают 12 декабря. Праздник появился в 1997 году, через год после завершения формирования сухопутных войск ВСУ.
В состав сухопутных войск входят механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация, войска противовоздушной обороны, десантно-штурмовые войска и спецназ.
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С праздником армейцев уже поздравили президент Украины Владимир Зеленский, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
Поэтому также не оставайтесь в стороне. Поздравьте всех причастных с праздником. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем сухопутных войск.
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Вы – наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священен – в любое время неутомимо охранять покой нашей Родины. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!
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Поздравляем всех причастных с Днем Сухопутных войск Украины! Воинская служба — это достойное занятие. Для нас всех спокойнее от мысли о том, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу безопасность. Пусть же у вас все будет отлично и в личном, и в профессиональном плане. С праздником!
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С днем сухопутных войск страны,
Для Украины так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать вам все важные вам даты.
Ранее Факты ICTV также публиковали подборку лучших СМС-поздравлений с Днем Сухопутных войск Украины.