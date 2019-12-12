По случаю Дня сухопутных войск Украины Факты ICTV собрали лучшие поздравления.

День сухопутных войск ВСУ отмечают 12 декабря. Праздник появился в 1997 году, через год после завершения формирования сухопутных войск ВСУ.

В состав сухопутных войск входят механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация, войска противовоздушной обороны, десантно-штурмовые войска и спецназ.

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С праздником армейцев уже поздравили президент Украины Владимир Зеленский, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Поэтому также не оставайтесь в стороне. Поздравьте всех причастных с праздником. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем сухопутных войск.

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Вы – наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священен – в любое время неутомимо охранять покой нашей Родины. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!

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Поздравляем всех причастных с Днем Сухопутных войск Украины! Воинская служба — это достойное занятие. Для нас всех спокойнее от мысли о том, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу безопасность. Пусть же у вас все будет отлично и в личном, и в профессиональном плане. С праздником!

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С днем сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные вам даты.

Ранее Факты ICTV также публиковали подборку лучших СМС-поздравлений с Днем Сухопутных войск Украины.