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Секс, БДСМ и Лана Роудc – что украинцы смотрели на Pornhub в 2019 году

В 2019 году Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров роликов на сайте Pornhub. Какие предпочтения у украинцев – читайте в материале Фактов ICTV.

Секс, БДСМ и Лана Роудc – что украинцы смотрели на Pornhub в 2019 году

В 2019 году Украина снова оказалась на 16 месте по количеству просмотров на сайте Pornhub, обогнав Таиланд, Россию и Швецию.

Среди украинцев самыми популярными запросами стали секс, аниме, БДСМ, milf, хентай и фемдом.

Также в Украине на 686% чаще остальных в мире смотрят видео в категории русские.

Читайте: Как смотреть порно с девушкой – 5 советов

Любимыми порнозвездами стали Лана Роудс, Николь Энистон и Эльза Джин.

Лана Роуд

Лана Роудс

Хотя в мировом рейтинге самыми просматриваемыми категориями в 2019 году стали японские (не анимированные) ролики, на втором месте оказалось лесбийское порно, а на третьем – любительское. Пятерку фаворитов зрителей замыкают хентай и МILF.

В 2019 году зрители посетили Pornhub 42 млрд раз.

Ранее Факты ICTV писали, что Лана Роудс (Lana Rhoades) стала победительницей ежегодной порнопремии Pornhub в 2019 году.

Источник: Pornhub Insights.

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