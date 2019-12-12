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Факты / Lifestyle

Трансгендер просит сделать ему грудь на голове, чтобы походить на куклу Bratz

Трансгендер Джолин Доусон хочет сделать грудь на голове, чтобы избавиться от необходимости делать ежедневную укладку.

Трансгендер просит сделать ему грудь на голове

Женщина-трансгендер Джолин Доусон захотела вставить в голову грудные импланты, чтобы быть похожей на куклу из серии Bratz.

Также для сходства с игрушкой ей необходимы семь ринопластик.

Ежедневно она делает объемную укладку, как у куклы. Однажды Доусон решила, что можно вставить в голову грудные импланты и избавиться от необходимости делать укладку.

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По мнению докторов, операция для Джолин будет смертельной. Они призвали не ставить на себе опасные для жизни эксперименты.

За четыре года Доусон потратила на трансформацию около $137 тыс. И перенесла заместительную гормональную терапию и около 15 операций.

Напомним, житель Великобритании семь лет назад стал женщиной. Однако спустя время он передумал и снова хочет быть мужчиной.

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