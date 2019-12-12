Трансгендер просит сделать ему грудь на голове, чтобы походить на куклу Bratz

Трансгендер Джолин Доусон хочет сделать грудь на голове, чтобы избавиться от необходимости делать ежедневную укладку.

Женщина-трансгендер Джолин Доусон захотела вставить в голову грудные импланты, чтобы быть похожей на куклу из серии Bratz.

Также для сходства с игрушкой ей необходимы семь ринопластик.

Ежедневно она делает объемную укладку, как у куклы. Однажды Доусон решила, что можно вставить в голову грудные импланты и избавиться от необходимости делать укладку.

Читайте: Трансгендер Валентина Сампайо стала лицом Victoria’s Secret: фото до смены пола

По мнению докторов, операция для Джолин будет смертельной. Они призвали не ставить на себе опасные для жизни эксперименты.

За четыре года Доусон потратила на трансформацию около $137 тыс. И перенесла заместительную гормональную терапию и около 15 операций.

Напомним, житель Великобритании семь лет назад стал женщиной. Однако спустя время он передумал и снова хочет быть мужчиной.