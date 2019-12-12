Новый год 2020 уже наступает на пятки, а вам еще нечего надеть на праздник? Подборка Фактов ICTV поможет каждому знаку зодиака подобрать стильный лук, который принесет удачу в 2020 году.

Астрологи уверены, что новогодняя ночь обладает особой магией. Удачный наряд поможет понравиться символу наступающего года – белой металлической Крысе. Любимые цвета будущей хозяйки 2020 – белый, металлический и серебристый. Но у Крысы свои отношения с каждым знаком зодиака, поэтому важно подобрать наряд, который подойдет именно вам.

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Самые модные фасоны на Новый год 2020 – брючные костюмы, комбинезоны, наряды с асимметрией, платья-мини и платья в пол. В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака мужчинам? Астрологи предлагают уважить хозяйку года классикой: готовьте белые рубашки и пиджаки.

В чем встречать новый год 2020?

Овен. Свободолюбивый знак в новогоднюю ночь 2020 должен оказаться в своей стихии. Пламенному овну подойдут теплые цитрусовые оттенки и нежно-персиковый. Чтобы понравиться Крысе, откажитесь от любимой яркой огненной гаммы и попробуйте теплые шоколадные оттенки. Овну подойдет черно-золотой наряд и сверкающий металлик. Знаку зодиака, известному своим крутым нравом, стоит выбрать платье свободного покроя. Оно не ограничит свободу движения. К новогоднему наряду подойдут изделия из серебра или платины.

Телец. Удача непременно улыбнется очаровательным представительницам знака, если они сделают свой выбор в пользу элегантного черного платья. Украсить наряд помогут браслеты, брошь, бусы. Стихия Тельцов – земля, поэтому актуальны коричневые оттенки. Разбавить их можно оливковым и золотым.

Близнецы. Экспериментируйте. Разрешите переменам постучаться в вашу жизнь. Чтобы их привлечь, подберите экстравагантный наряд, полностью противоположный вашему обычному образу. Счастливым переменам поспособствуют жемчужный, пепельный и серый цвета.

Рак. Представительницам романтичного и свободолюбивого знака подойдет светлое струящееся платье. Пастельные цвета – идеальный выбор для новогодней ночи-2020. Наряд должен быть легким и воздушным, но не слишком вычурным. Можно расставить акценты из серебра.

Лев. Гордая натура царя зверей не приемлет компромиссов. Львы и львицы обожают привлекать к себе внимание и блистать. Сияющий золотой поможет представительницам знака удержать первенство. Львиные цвета 2020 года – спокойный красный и сочный персиковый.

Дева. Женственность и нежность этого знака зодиака подчеркнут струящиеся натуральные ткани. Девы – настоящие модницы. Новогоднее торжество лучше провести в утонченном образе. Идеальный фасон – аристократическое платье в пол.

Весы. Легкие как воздух, они подружатся с белой металлической Крысой. Чтобы хозяйка года сразу же взяла вас под свое покровительство, облачитесь в белый или серебристый наряд. Стоит поиграться с аксессуарами. Не помешают массивные украшения. Но все должно быть в меру.

Скорпион. Дерзкий и непредсказуемый знак может позволить себе в новогоднюю ночь золотой наряд. Контрастные детали подчеркнут индивидуальность. Например, черные вставки на рукавах или глубокий вырез на спине.

Стрельцы. Вспыльчивым и огненным стрельцам нужно примерить романтичный образ. Все оттенки серого – ваши, также как бронза и белый цвет.

Козерог. Будьте неотразимы – выберете платье в пол. Самые модные для новогодней вечеринки – нюдовые, песочные, пастельные оттенки. Не проходите мимо бархатных платьев, юбок с оригинальными принтами и брюк свободного кроя.

Водолей. Цвет морской волны и оттенки бирюзы принесут удачу. Идеальное дополнение под такой наряд – жемчужные нити и аквамарин.

Рыба. Элегантное белое платье в пол – шикарный выбор для новогодней ночи. А сверкающие акценты превратят любую девушку в королеву ночи. В этом помогут обувь и аксессуары: серебряные туфельки, сумочка, пояс, броские серьги.

Кстати, раньше Факты ICTV писали о модных нарядах для встречи Нового года 2020.