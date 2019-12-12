Факты ICTV подготовили варианты платьев на Новый год, чтобы вы стали королевой ночи.
В чем встречать Новый год, чтобы выглядеть волшебно этой ночи? Факты ICTV собрали 10 образов, которые сделают 31 декабря по-настоящему незабываемым.
Акцент на комфорте
Платья на Новый год 2020 должны быть спокойных цветов и из натуральных тканей. Также покровительница года Крыса отдает предпочтение удобству и уюту.
Поэтому при встрече 2020 года можно не мучить себя слишком тесными платьями и неудобными фасонами. Остановите выбор на наряде, который не будет сковывать ваши движения.
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Тренды
Существует множество разнообразных фасонов платьев на Новый год. Для встречи нового 2020 года следует отдать предпочтение наиболее трендовым вариантам:
Футляр
Бандо
С запахом
Длинные вечерние платья
С паетками
С вышивкой
Мини-платья
Яркие и сексуальные
К слову, Факти ICTV писали, в каком наряде встречать Новый год, какой цвет выбрать и что лучше не надевать, чтобы не разозлить символ 2020 года Крысу.
Фото: Dressa