13 декабря в Украине отмечают День Андрея. Накануне праздника девушки издавна гадали. Традиция сохранилась и в наше время. Как гадать на день Андрея и что нужно знать о празднике – читайте в материале Фактов ICTV.

Ночь накануне праздника издавна считается магической. Девушки ждали ее, чтобы узнать имя будущего жениха. На праздник постились и просили святого о хорошем муже. Считается, что накануне этого дня можно задать вопрос и получить на него правдивый ответ. Помогут в этом магические ритуалы и старинные гадания.

Читайте: День апостола Андрея: что нужно знать о празднике

Лучшие гадания на День Андрея

Положите расческу под подушку и произнесите: Суженый, ряженый, приди и расчеши мне голову. Ложитесь спать. Согласно поверью, ночью во сне явится жених. Главное, вспомнить его лицо после пробуждения утром.

Гадание на зеркалах – известный магический ритуал. Два больших зеркала ставят друг напротив друга. Рядом нужно зажечь свечи, затем выключить свет. Девушка должна сесть между зеркалами и внимательно смотреть в одно из них. Считается, что в отражении можно увидеть своего жениха.

Гадание на луковицах подойдет для девушек, которые не могут определиться и выбрать одного из нескольких претендентов. Возьмите луковицы и положите их в воду. Присвойте каждой луковице имя парня. Какая быстрее прорастет, того парня и стоит выбрать.

Выйдите вечером 12 декабря на улицу. Спросите имя у первого встречного мужчины. Оно станет пророческим: так же будут звать будущего жениха.

Считается, что гадание на кофейной гуще помогает заглянуть в будущее. Заварите молотый кофе. Когда выпьете, переверните чашку и поставьте ее на блюдце. Сделайте это трижды. Загляните в чашку. Включите воображение и внимательно рассмотрите кофейные узоры. Если увидите ступеньки, то вы достигнете своей цели. Церковь означает возвращение домой, а дом – богатство. Это гадание на интуицию, ведь нет единого толкования знаков.

Издавна известно гадание на воске. Налейте воду в глубокую тарелку. Зажгите свечу и держите ее над тарой. Воск капает в воду, образуя удивительные узоры. Как и в гадании на кофейной гущей, включите воображение. Нужно увидеть знаки и истолковать их значение.

Повесьте за окном белое полотенце и произнесите: Суженый, ряженый, приди вытереть лицо. Если утром полотенце будет влажным, в этом году встретите любовь.

Гадание на бумажках подойдет для тех, кто хочет узнать конкретный ответ. Напишите разные варианты: свадьба, богатство, ребенок, любовь, путешествие и другое. Заверните бумажки в платок и положите под подушку. Утром достаньте одну из них и узнайте, что вам готовит судьба.

Раньше Факты ICTV писали о приметах на День Андрея Первозванного 2019.