12 декабря – День сухопутных войск Украины, а церковь чтит память святого Парамона. Больше о праздниках в этот день – в материале Фактов ICTV.

Ежегодно 12 декабря в Украине отмечается День сухопутных войск, установленный указом президента в 1997 году. Это самый многочисленный вид ВСУ, обеспечивающих обороноспособность страны.

В церковном календаре – это День святого Парамона. В 250 году язычники бросили его в темницу и заставляли отречься от христианства. Парамона пытали, а затем обезглавили.

В народе 12 декабря называют Калитой. Оно считается мальчишеским праздником, поскольку ночью парням разрешено безобразничать. Обычно они снимают ворота из дворов тех девушек, которые им нравятся.

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Также в этот день проходит ночь на Андрея – с 12 на 13 декабря девушки гадают на свою будущую судьбу.

Сегодня желательно что-то одолжить у соседей – чтобы удача сопровождала весь следующий год.

А еще в этот день пытались предсказать погоду на всю зиму.

Именины 12 декабря празднуют: Даниил, Денис, Иван, Николай, Ольга, Парамон и Федор.

Что нельзя делать 12 декабря

Никому не доводите свою правоту. Лучше промолчать – правда все равно останется на вашей стороне.

А церковь запрещает гадать.

Народные приметы 12 декабря

Каким будет день 12 января, такой и погода до конца зимы.

Пошел снег – к метели.

Если до сих пор не выпал снег – до 19 декабря будут сильные морозы.

Снег закрыл долины на Парамона – метель еще неделю мести будет.

Красная заря – будет ясный день.

Факты ICTV рассказывали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019. В этом месяце у украинцев будет дополнительный государственный выходной.