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Факты / Lifestyle

Каким знакам улыбнется удача в 2020 году

Представителям каких знаков зодиака повезет в 2020 году больше всего – читайте в гороскопе от Фактов ICTV.

Каким знакам улыбнется удача в 2020 году

Топ самых удачливых знаков зодиака подготовила астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Гороскоп удачи на 2020 год для Козерогов

Удача в 2020 году больше всего улыбнется Козерогам. У вас получится избавиться от постороннего влияния. Карьера будет медленно, но успешно развиваться. Также у вас получится основать собственный бизнес, производство или проект, однако не забывайте систематизировать свои дела.

Саморазвитие и повышение квалификации – главные спутники для старта нового этапа в жизни. У вас получится заявить о себе как о профессионале высоко класса, а там и повышение социального статуса не за горами.

Такой расклад вас заставит себя почувствовать популярным и авторитетным человеком.

Гороскоп удачи на 2020 год для Тельцов

Для Тельцов 2020 год также будет удачным, но это касается больше любви и семьи.

Если решитесь жениться в этом году, то точно не прогадаете, то же самое и с покупкой жилья.

Кроме того, представителей этого знака ожидают карьерные и деловые свершения, которые помогут получить новую должность или финансовое благополучие.

Не бойтесь защищать свои убеждения. Год будет интересным и удачным, особенно если посвятите время литературному творчеству, издательскому бизнесу, искусству или рекламе.

Гороскоп удачи на 2020 год для Дев

У Дев в 2020 году появится реальна возможность улучшить качество своей жизни.

Вас будут сопровождать полезные знакомства, творческий подъем и счастливый шанс.

Способность радоваться укрепит романтические отношения, к вам может прийти большая любовь, появится ребенка в семье.

У вас выйдет получить поддержку коллег и покровительство руководства, а также укрепить свой авторитет.

Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации, улаживания юридических формальностей, открытия новых предприятий или реорганизации старых.

Фото: Dreamstime

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