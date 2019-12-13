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Godfall: анонсирована первая видеоигра на PlayStation 5

Во время The Game Awards показали первый трейлер видеоигры Godfall, которая выйдет на игровую платформу нового поколения PlayStation 5.

Godfall

На церемонии награждения лучших видеоигр года The Game Awards анонсировали проект Godfall.

Она стала первой видеоигрой, выход которой официально подтвердили для игровой платформы нового поколения PlayStation 5.

Разработчики заявили, что хотели создать смесь жанров ARPG и Hack and Slash. Свое детище они называют жанром Looter-Slasher.

Они обещают, что сражения в ближнем бою в Godfall будут очень динамичными и будут поощрять агрессивный стиль игры.

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Видеоигра разработана для кооперативного прохождения до трех игроков.

По словам разработчиков, враги будут менять свое поведение и атаки в зависимости от того, сколько игроков будет в группе.

Релиз Godfall состоится в конце 2020 года для PlayStation 5.

Напомним, релиз игровой платформы нового поколения PlayStation 5 назначен на конец 2020 года.

Источник: PlayStation Blog

Видео: PlayStation

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