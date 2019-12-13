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Google Assistant научился переводить украинскую речь со смартфонов

Устройства на iOS и Android начали поддерживать функцию перевода устной речи для 44 языков, включая украинский.

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Google Assistant научился переводить устную украинскую речь. Воспользоваться функцией можно на смартфонах iPhone и Android.

В Android функция встроена, а владельцам яблочных гаджетов понадобиться скачать приложение Google Assistant.

Переводчик можно включить произнеся фразу “Эй, Google, помоги мне говорить на украинском” или “Будь моим переводчиком с украинского”. Также можно сказать “Выполни устный перевод с украинского на испанский” или “Включи режим устного перевода”.

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Искусственный интеллект Google будет отображать перевод на экране смартфона и зачитывать его. Дополнительно он предложит несколько вариантов быстрых ответов.

Если говорить неудобно, тогда текст для перевода можно набрать на клавиатуре.

Ранее Google запустил сервис Play Pass, с помощью которого пользователи смогут оформить подписку на игры и программы. Google Play Pass работает только на Android-устройствах, начиная с 4.4.

Источник: The Next Web

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