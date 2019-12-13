Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

20 декабря Венера, планета покровительствующая искусству и любви, переходит в свободолюбивый знак зодиака Водолей. Для этого периода характерна независимость чувств, а любовь трансформируется в дружбу и наоборот.

Легко завязываются дружеские отношения, в окружении появляются оригинальные люди.

22 декабря День Зимнего Солнцестояния – время для размышлений и переориентации.

Гороскоп для Овнов

Некоторые известия или информация поможет улучшить личный имидж и репутацию в этот период. Окружающие благосклонно отнесутся к вашим достижениям. Удачное сочетание идей и методов, результаты которых помогут получить более высокий социальный статус. Хорошее время для старта проекта, участия в деловых соглашениях или начала путешествия.

Гороскоп для Тельцов

Некоторые ваши действия получат отторжение, а это способствует напряженной атмосфере. В этот период не стоит рассчитывать на успех. Мнения и действия окружающих раздражают вас, а это провоцирует отсутствие сил, энтузиазма. Взаимоотношения с мужчинами могут стать напряженными. Причина – слишком острая конкуренция.

Гороскоп для Близнецов

У вас появятся разногласия во мнениях с окружающими. Родные и близкие не одобрят созданный вами имидж или не будут поддаваться вашему влиянию. Поэтому не нужно тратить силы, дабы изменить чужое мнение. Лучше посвятите время изучению чего-то нового и самостоятельной работе.

Гороскоп для Раков

Вполне возможно, что кто-то захочет произвести на вас впечатление или же наоборот. Романтические увлечения станут демонстративными, появляется эмоциональная потребность получить одобрение, выделиться из коллектива. Однако можно ожидать недовольства со стороны ваших партнеров и коллег. Обстоятельства могут плохо отразиться на взаимоотношениях с окружающими. Однако если вы будете работать в одиночку, то ничего плохого эта неделя не принесет.

Гороскоп для Львов

Вы становитесь более чувствительными к тому, как окружающие к вам относятся. У вас вызывает негодование отсутствие внимания к своей персоне – это может лишить вас некоторых шансов. Успех зависит от вашей популярности и отношения к вам окружающих. Усиливаются ваши организаторские способности и жажда действий. Легко схватываете идеи и предложения. Отношения с коллегами и начальством хорошие. Можно воспользоваться подходящим моментом для обращения к руководителям с просьбами и предложениями.

Гороскоп для Дев

Проявление деловитости способствует успехам в работе. Сосредоточенность и желание систематизации помогает легко усваивать новую информацию, а это показатель вашего профессионализма. Постарайтесь не раздражаться из-за мелких неурядиц. В то же время способность к обобщению ослабевает, есть опасность запутаться в деталях. Растет желание вмешиваться в чужие дела из лучших побуждений и стремления помочь.

Гороскоп для Весов

Хорошее настроение позволяет желать встреч с друзьями и походом в людные места. Однако знакомства в этот период ненадежные. Ослабевает решительность, а принятые решения легко меняются. Сможете создать хорошо сбалансированную обстановку дома и в коллективе, если будете избегать столкновений с окружающими и проявления сильных эмоций.

Гороскоп для Скорпионов

Вы нуждаетесь в восхищении и внимании, а из-за этого возникает напряжение во взаимоотношениях. Могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими, поэтому вам следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию. Однако дайте понять, что человек имеет право на собственное мнение. В компаниях не стоит преувеличивать свою значимость.

Гороскоп для Стрельца

Образ жизни соответствует вашим идеям, которые вы успешно отстаиваете при каждой возможности. Остерегайтесь переутомления от мыслей, информации и общения. Трудно сконцентрировать мысли. Сосредоточенность на своих интеллектуальных интересах и самовыражении поможет добиться успеха. Воспользовавшись чужими идеями и дополнив их собственными – можете создать нечто совершенно новое.

Гороскоп для Козерогов

Атмосфера вокруг вас становится более спокойной. Однако вы стараетесь самостоятельно решать проблемы. Благоприятный период для тех дел, которые способствуют подъему по социальной лестнице и материальному благополучию. Если сможете в равной степени уделять внимание как личной жизни, так и общественным делам, то общение с родными людьми и рабочие поездки принесут удовольствие и пользу.

Гороскоп для Водолеев

Период творчества, эстетики, романтики и общения. На первое место в жизни становятся чувства. У вас появится шарм, обаяние, а внешне станете более привлекательными. Благодаря активной социальной жизни получится познакомиться с человеком с необычными способностями. Не стоит исключать любовь с первого взгляда. Также могут открыться глаза и человек, который был рядом, вдруг вызовет глубокие чувства.

Гороскоп для Рыб

Вам сложно будет работать над прогнозами, так как настроенные на отдых, романтику и обобщенное восприятие информации. Посвятите неделю налаживанию отношений в семье и любви. Развлечения и светские мероприятия создадут ощущение свежести чувств, добавят красок в угасающие отношения. Также успешным окажется налаживание контакта с детьми.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на декабрь 2019 для представителей всех знаков зодиака.