13 декабря в Украине отмечается День Андрея. Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления в открытках.
Православные украинцы 13 декабря чтят память апостола Христова – Андрея Первозванного. Он проповедовал христианство, а за свою деятельность был казнен – распят на кресте. Апостола считают одним из святых покровителей Украины.
В этот день также поздравляют всех мужчин по имени Андрей. С греческого оно переводится, как отважный, мужественный, храбрый. И действительно, людям, носящим это имя, присущи отвага и благородство.
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Если в вашем окружении есть Андрей, поздравьте его с Днем ангела 13 декабря, используя открытки, которые для вас собрали Факты ICTV.
Открытки с Днем Андрея 2019 / 5 фотографий
Раньше Факты ICTV рассказывали о приметах на День Андрея Первозванного 2019.
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