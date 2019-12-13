Каких строгих правил необходимо придерживаться в пятницу 13, а также, какие запреты существуют в этот день – читайте в материале Фактов ICTV.

Последняя пятница 13 в 2019 году выпала на декабрь. Народные приметы издавна приписывают этому дню темные мистические свойства: к примеру, эта дата считается “ведьминым” днем, не сулящим удачу никому, кроме магов, колдунов и гадалок.

Если для вас этот день всегда был удачным, следует задуматься о наличии особых способностей в вашем роду.

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Однако чаще всего пятница 13-е оказывается неудачным днем: мелкие и крупные неприятности сыпятся на людей как из рога изобилия, а усталость и раздражительность сопровождают с самого утра.

Существуют три проверенных способа уберечь себя и своих близких людей от беды в этот непростой день.

Не брать и не давать деньги в долг

Энергетика денежного потока в пятницу 13-го крайне уязвима: любой негатив можно легко передать через деньги, а финансовый успех без должной защиты — забрать через них же.

Поэтому постарайтесь никому не давать в долг и не просить одолжить вам деньги как минимум до заката. Этим вы убережете себя от нищеты и проблем с финансами в будущем.

Никому не рассказывать свои сны

Тонкий план и подсознание крайне чувствительны в этот день: рассказывая о своих снах даже самым близким людям, вы невольно можете лишить себя большей части жизненных сил.

Не ссориться и не вступать в конфликты

В пятницу 13-го все чувства будут гипертрофированными, а эмоциональность — повышена. Это может привести к крупным скандалам и ссорам, которые в последствии будет весьма непросто разрешить.

Выходом может стать тщательный контроль за своими словами и действиями, внимательное отношение к своим близким, а также медитация, которая позволит найти внутреннюю гармонию.

Какие есть еще приметы и суеверия про пятницу 13

1. Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.

2. Считается, что в этот день случается много автомобильных аварий, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.

3. В такой день не следует ложиться в больницу и не следует проводить операцию, поскольку есть риск, что действия медицинского персонала не приведут к благополучному исходу.

4. Современные суеверия гласят о том, что даже компьютерные вирусы становятся особенно агрессивны, в связи с чем, рекомендуется отказаться от использования гаджетов и интернета в этот день.

5. Считается, что растение, которое было высажено в пятницу 13-го, не будет расти и плодоносить.

6. Некоторых людей страх пятницы 13-го приводит к тому, что они отказываются от гигиены: считается, что в этот день запрещено даже стричь ногти.

7. Если вы планируете сменить работу, не устраивайтесь в новое место в такой день, это может предопределить не успешный опыт.

8. Считается, что если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного человека в скором времени.

9. В этот день запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться с этот день, с вами может приключиться несчастье.

10. По примете, свадьба в пятницу 13-го – весьма нежелательное явление.

11. Если у вас нет серьезных дел, в этот день лучше не выходить из дома вообще.

12. Не заключайте в этот день сделок и не совершайте покупок, особенно крупных.

13. Чтобы дурные предзнаменования пятницы 13-го не сбылись в вашей жизни, сходите в этот день в церковь.

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