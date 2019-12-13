Скоро настанет главный праздник зимы, и мы войдем в 2020 год, обменявшись приятными сюрпризами и презентами. Факты ICTV собрали лучшие идеи того, что подарить на Новый год.

Вопрос, что подарить на Новый год, опять становится актуальным. Пока до праздника осталось полтора месяца и еще не начался безумный ажиотаж – самое время покупать презенты.

Подарки на Новый год 2020 показывают, насколько вы были внимательны к своим родственникам на протяжении года. Если друзьям можно подарить какой-то смешной сувенир, то над подарком для близких стоит задуматься.

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Для того, чтобы выбрать хороший подарок на Новый год, необходимо завести себе привычку записывать в течение года идеи или желания близких людей в блокнот или телефон. В конце года такой список пригодится.

Если за 12 месяцев у вас не насобиралось идей того, что подарить на Новый год близким и друзьям, Факты ICTV подготовили 10 неплохих вариантов.

Рюкзак по размеру ручной клади лоукоста







Подарки на Новый год 2020 – 10 лучших идей / 2 фотографии

С появлением в стране безвиза украинцы начали чаще путешествовать.

К тому же в Украину зашло несколько лоукостов, которые дают возможность приобрести недорогие авиабилеты, поэтому поездка за границу теперь еще более реальной. На рейсах этих авиакомпаний можно летать с ручной кладью, которая ограничена определенными параметрами.

Начинающим путешественникам на Новый год можно подарить рюкзак, который пошит специально под ее размер.

Цена от 750 до 950 грн.

Космический халат-одеяло

Хороший подарок для любителей Звездных войн. Также такой халат сможет согреть зимой любого джедая.

Цена – 1 600 грн.

Фитнес-трекер

Все любят статистику, которая касается его активности. Сколько шагов прошел, какое сердцебиение, пульс – все это есть в фитнес-трекере. Также такое устройство может неплохо мотивировать на занятия спортом.

Цена от 900 грн.

Портативная колонка

Незаменимая вещь для любителей музыки, которые отказались от использования ПК дома, или тех, кто хочет слушать музыку вне квартиры.

Стоимость оригинальной колонки – от 2 500 грн.

Кардхолдер на 2 карты

Кошельки сейчас отходят на второй план, поскольку многие сейчас отказались от бумажных денег. Есть те, кто не пользуется даже банковскими картами, оплачивая покупки с помощью смартфона.

Кардхолдер пригодится для хранения водительских прав, транспортной карты или же пропуска на работу.

Цена от 150 до 1 000 грн.

Наушники

Вещь, которая относится к категории полезных и практичных подарков. Наушники нужны всем. Их выбор зависит от человека, которому собираются подарить. Если это подарок для любителей яблочных гаджетов, то в зависимости от бюджета можно подарить earpods или airpods.

Также подарить можно и большие наушники, которые подойдут особым ценителям.

Цена хороших наушников стартует от 1 000 грн.

Смарт-весы

Настала эпоха спорта и здорового питания. Люди посещают тренажерные залы, бассейны, пробуют вегетарианство и сыроедение. Все это делается для того, чтобы поддерживать свое тело в форме и сохранить здоровье.

Смарт-весы помогут контролировать этот процесс современным образом. Все данные о весе будут синхронизироваться со смартфоном или фитнес-трекером.

Цена от 700 грн.

Экшн‑камера

Подарок подойдет для путешественников и просто тех, кто увлекается съемкой.

Цена от 1 000 грн.

Укулеле

Хороший подарок для друзей или младших родственников. Научиться играть на укулеле очень просто, а ее звуки не раздражают даже в процессе обучения.

Если же учиться не очень хочется, то укулеле сможет стать симпатичным декором для квартиры.

Цена от 600 грн.

Power bank

Еще одна незаменимая вещь в современном мире. Люди много времени проводят в своих смартфонах – читают, смотрят сериалы, фотографируют, снимают видео, расплачиваются в магазинах и общаются в соцсетях. Из-за такой активности мало какой гаджет выдержит сутки без подзарядки.

Дополнительные аккумуляторы пригодятся и путешественникам, которые отправляются дикарем в горы или на море. В таких условиях зарядить телефон редко представляется возможным.

Цена от 500 грн.

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