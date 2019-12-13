День Андрея украинцы отмечают 13 декабря. Лучшие поздравления с Днем ангела Андрея 2019 – смотрите в материале Фактов ICTV.

День Андрея – один из любимых в Украине праздников, поскольку наши земляки очень почитают апостола Христова.

Праздник отмечали зимой, отдыхая от полевых работ. Поэтому девушки и парни имели возможность гулять на так называемых вечерницах: развлекаться, гадать, присматривать себе пару.

С Днем ангела Андрея украинцы традиционно поздравляют не только всех мужчин по имени Андрей, но также всех, чье отчество – Андреевич либо Андреевна.

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Чтобы вы могли сказать несколько приятных слов своим близким и родным по имени Андрей, Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем Андрея в стихах и прозе.

Желаю от души тебе, Андрей,

Чтоб жил всегда ты ярко и счастливо,

Добра и миллионы ясных дней,

Желаю тебе море позитива,

Почаще лучезарно улыбаться,

Пусть полным всегда будет кошелек,

Тогда твои мечты начнут сбываться

И сладким будет каждый твой денек!

***

Андрей! Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай апостол Андрей пошлет тебе много сил, здоровья и удачу! Пусть твой Ангел-Хранитель всегда будет рядом! Желаю тебе чистой и светлой любви, душевного равновесия и вечного ощущения счастья!

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Поздравляю с Днём Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонёк любви и мужества.

***

Дорогой Андрей! От души поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими красками! Пусть радость и удача всегда сопутствуют тебе! Береги себя и родных!

***

Ты – компании душа.

И всегда веселый, бодрый.

Жизнь пусть будет хороша,

А удача самой доброй!

Улыбайся веселей,

Получая все и сразу.

С твоим праздником, Андрей!

Мчи вперед, добавив газу!

Раньше Факты ICTV рассказывали о Дне апостола Андрея: что нужно знать о празднике.