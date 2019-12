В Лос-Анджелесе в театре Microsoft 12 декабря прошла шестая по счету ежегодная церемония награждения The Game Awards, отмечающая достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта.

Главная награда досталась The Game Awards 2019 досталась Sekiro: Shadows Die Twice, что стало полной неожиданностью для всех. В главной номинации ролевой экшн японцев FromSoftware соперничал с Death Stranding и Resident Evil 2, считавшимися фаворитами. Кроме главной награды Sekiro: Shadows Die Twice также унесла еще одну в номинации Лучшая приключенческая экшн-игра.

– В первую очередь хочу поблагодарить геймеров. Без вас у нас бы ничего не вышло. Создавать Sekiro: Shadows Die Twice было честью, и мы продолжим стараться изо всех сил делать лучшие игры, – заявил со сцены режиссер проекта Хидетака Миядзаки.

Рекордное число наград собрала ролевая Disco Elysium. Проект ZA/UM вышел победителем во всех четырех заявленных номинациях, включая Лучшая RPG и Лучшая инди-игра.

Что же касается нашумевшего симулятора курьера Death Stranding Хидэо Кодзимы, претендовавшего на наибольшее число наград (11 номинаций), по факту проекту удалось заполучить три статуэтки за режиссуру, саундтрек и выдающуюся актерскую игру Мадса Миккельсена.

А вот survival horror Resident Evil 2 не получил ни одной награды.

Профессиональное жюри The Game Awards определило победителей в 29 номинациях, а пользователи своими голосами определили игру года в категории Голос геймеров.

Полный список победителей и номинантов во всех категориях приводим ниже (победители выделены жирным):