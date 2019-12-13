Что символизирует калита и пошаговый рецепт ее приготовления – смотрите в материале Фактов ICTV.

Праздник Андрея Первозванного ежегодно православные христиане отмечают 13 декабря. В этот день на столе обязательно должна быть калита. Это обрядовый корж, который издавна считается символом солнца и счастливого брака.

Рецепт калиты на Андрея

Ингредиенты:

Мука – 3 стакана.

Масло сливочное – 70 г.

Яйцо куриное – 1 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Сода гашеная уксусом – 1 ч. л.

Орехи (грецкие) – 1 стакан.

Цукаты (ананасовые) – 50 г.

Ванилин.

Сахар – 1 стакан.

Мак.

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Способ приготовления:

Орехи и цукаты измельчить. Часть орехов оставить целыми для украшения.

Муку и масло растереть, добавить яйцо, сметану, сахар, ванилин. Добавить погашенную уксусом соду.

Замесить тесто и добавить измельченные орехи, цукаты и мак.

Вымесить тесто, раскатать в пласт толщиной 1 см.

Придать форму звезды, можно оставить просто круглой. В центре сделать дырочку и выложить на посыпанный мукой противень.

Выпекать 20-30 минут при температуре 180-200°С.

С остатков теста можно сделать пряники.

Время приготовления: один час.

Все, что нужно знать о празднике Андрея Первозванного, вы можете прочитать в материале Фактов ICTV.