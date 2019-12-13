Что символизирует калита и пошаговый рецепт ее приготовления – смотрите в материале Фактов ICTV.
Праздник Андрея Первозванного ежегодно православные христиане отмечают 13 декабря. В этот день на столе обязательно должна быть калита. Это обрядовый корж, который издавна считается символом солнца и счастливого брака.
Рецепт калиты на Андрея
Ингредиенты:
- Мука – 3 стакана.
- Масло сливочное – 70 г.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Сода гашеная уксусом – 1 ч. л.
- Орехи (грецкие) – 1 стакан.
- Цукаты (ананасовые) – 50 г.
- Ванилин.
- Сахар – 1 стакан.
- Мак.
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Способ приготовления:
- Орехи и цукаты измельчить. Часть орехов оставить целыми для украшения.
- Муку и масло растереть, добавить яйцо, сметану, сахар, ванилин. Добавить погашенную уксусом соду.
- Замесить тесто и добавить измельченные орехи, цукаты и мак.
- Вымесить тесто, раскатать в пласт толщиной 1 см.
- Придать форму звезды, можно оставить просто круглой. В центре сделать дырочку и выложить на посыпанный мукой противень.
- Выпекать 20-30 минут при температуре 180-200°С.
- С остатков теста можно сделать пряники.
Время приготовления: один час.
Все, что нужно знать о празднике Андрея Первозванного, вы можете прочитать в материале Фактов ICTV.