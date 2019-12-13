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The Game Awards: названа лучшая видеоигра 2019 года

Награду The Game Awards в категории лучшая видеоигра года получил проект Sekiro: Shadows Die Twice.

Sekiro: Shadows Die Twice

Ночью 13 декабря состоялась церемония награждения лучших видеоигр 2019 года The Game Awards.

Sekiro: Shadows Die Twice стала победителем в категории лучшая видеоигра 2019 года.

В номинации также соревновались:

  • Death Stranding;
  • Resident Evil 2;
  • Super Smash Bros. Ultimate;
  • The Outer Worlds;
  • Control.

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Также на The Game Awards вручили награду за лучшую видеоигру года по мнению игроков.

Для этого накануне награждения провели специальное голосование, в котором могли принять участие все желающие.

Награду за лучшую видеоигру года по мнению игроков получил эксклюзив на Nintendo Switch Fire Emblem: Three Houses.

К слову, во время трансляции State of Play показали первый трейлер римейка видеоигры Resident Evil 3.

Фото: Sekiro: Shadows Die Twice

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