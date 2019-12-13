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World of Tanks – прямая трансляция презентации видеоигры

Прямую трансляцию видеоигры World of Tanks смотрите на сайте Факты ICTV.

World of Tanks – прямая трансляция презентации видеоигры

Компания Wargaming проводит прямую трансляцию презентации видеоигры World of Tanks, получившую название Стрим года.

В ходе данного события разработчики подведут итоги уходящего года и поделятся планами по дальнейшему развитию онлайн-экшена World of Tanks

Впервые в World of Tanks появятся Снегурочки. Каждый день они будут дарить игрокам подарки и ставить боевые задачи на пятикратный опыт.

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А также Снегурочку можно сделать постоянным членом экипажа. Но для этого нужно набрать определенный уровень Атмосферы праздника.

Это еще один стимул сделать свой новогодний дворик ярким и красивым. Когда геймер достигает пятого уровня Атмосферы праздника, с каждым следующим уровнем в ангаре будет добавляться слот для техники.

Напомним, релиз игровой платформы нового поколения PlayStation 5 назначен на конец 2020 года.

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