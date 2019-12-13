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Xbox Series X: первые подробности и видеоигры на платформу нового поколения

Во время церемонии The Game Awards компания Microsoft рассказала немного больше об игровой платформе нового поколения Xbox Series X.

Xbox Series X

Новая игровая платформа от компании Microsoft будет носить название Xbox Series X.

Как и раньше Microsoft не отступает от своих заявлений о том, что игровая платформа будет “самой мощной” за всю историю.

Обещают, что Xbox Series X сможет “вытягивать” разрешение 4К и 60 кадров в секунду во многих видеоиграх. Также на ней можно будет запускать видеоигры со всех поколений Xbox.

Точные спецификации платформы не раскрыли, однако заявили, что она будет в четыре раза мощнее Xbox One X. Теперь за хранение видеоигр будет отвечать SSD, что позволит получить невероятно быстрые загрузки.

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Релиз Xbox Series X состоится в конце 2020 года. Цена новинки пока неизвестна.

Также во время презентации показали и одну из первых видеоигр на игровую платформу нового поколения – Senua’s Saga: Hellblade II.

К сожалению, геймплей проекта не показали. Однако трейлер сделан на движке видеоигры, что позволяет оценить возможности нового поколения консолей.

Также известно, что на Xbox Series X в 2020 году выйдет Halo Infinite.

К слову, компания Sony объявила, что игровая платформа нового поколения под названием PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года.

Видео: Xbox

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