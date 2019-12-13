Xbox Series X: первые подробности и видеоигры на платформу нового поколения

Во время церемонии The Game Awards компания Microsoft рассказала немного больше об игровой платформе нового поколения Xbox Series X.

Новая игровая платформа от компании Microsoft будет носить название Xbox Series X.

Как и раньше Microsoft не отступает от своих заявлений о том, что игровая платформа будет “самой мощной” за всю историю.

Обещают, что Xbox Series X сможет “вытягивать” разрешение 4К и 60 кадров в секунду во многих видеоиграх. Также на ней можно будет запускать видеоигры со всех поколений Xbox.

Точные спецификации платформы не раскрыли, однако заявили, что она будет в четыре раза мощнее Xbox One X. Теперь за хранение видеоигр будет отвечать SSD, что позволит получить невероятно быстрые загрузки.

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Релиз Xbox Series X состоится в конце 2020 года. Цена новинки пока неизвестна.

Также во время презентации показали и одну из первых видеоигр на игровую платформу нового поколения – Senua’s Saga: Hellblade II.

К сожалению, геймплей проекта не показали. Однако трейлер сделан на движке видеоигры, что позволяет оценить возможности нового поколения консолей.

Также известно, что на Xbox Series X в 2020 году выйдет Halo Infinite.

К слову, компания Sony объявила, что игровая платформа нового поколения под названием PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года.

Видео: Xbox