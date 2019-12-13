13 декабря – День памяти апостола Андрея Первозванного. Больше о праздниках в этот день читайте на Фактах ICTV.

13 декабря православная церковь чтит память апостола Андрея Первозванного.

Этот святой первым из апостолов последовал за Христом, стал его ближайшим учеником, а затем привел к нему своего родного брата апостола Петра.

Апостол Андрей также известен тем, что предсказал основание Киева. Поднимаясь вверх по Днепру, он посмотрел на горы и сказал ученикам, что здесь появится величественный город, на котором воссияет благодать Господня и будет возведено много церквей.

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Этот день издавна был особенным для молодежи. Девушки в ночь на Андрея гадали на суженого, а парни собирались на забавы, развлекались и высматривали себе невесту.

Именины 13 декабря празднуют: Андрей, Феофил и Аркадий.

Приметы на 13 декабря

Идет снег – зима будет достаточно длинной и холодной.

Если же снег не выпал до Дня Андрея – зима будет теплая.

Яркое солнце – к богатому урожаю в следующем году.

Кот тщательно умывается – погода будет ясной, но холодной.

Облака низко на небе – вскоре похолодает.

Раньше Факты ICTV рассказывали об истории Дня Андрея Первозванного.