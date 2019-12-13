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Факты / Lifestyle

Праздник сегодня, 13 декабря 2019

13 декабря – День памяти апостола Андрея Первозванного. Больше о праздниках в этот день читайте на Фактах ICTV.

Праздник сегодня, 13 декабря 2019

13 декабря православная церковь чтит память апостола Андрея Первозванного.

Этот святой первым из апостолов последовал за Христом, стал его ближайшим учеником, а затем привел к нему своего родного брата апостола Петра.

Апостол Андрей также известен тем, что предсказал основание Киева. Поднимаясь вверх по Днепру, он посмотрел на горы и сказал ученикам, что здесь появится величественный город, на котором воссияет благодать Господня и будет возведено много церквей.

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Этот день издавна был особенным для молодежи. Девушки в ночь на Андрея гадали на суженого, а парни собирались на забавы, развлекались и высматривали себе невесту.

Именины 13 декабря празднуют: Андрей, Феофил и Аркадий.

Приметы на 13 декабря

  • Идет снег – зима будет достаточно длинной и холодной.
  • Если же снег не выпал до Дня Андрея – зима будет теплая.
  • Яркое солнце – к богатому урожаю в следующем году.
  • Кот тщательно умывается – погода будет ясной, но холодной.
  • Облака низко на небе – вскоре похолодает.

Раньше Факты ICTV рассказывали об истории Дня Андрея Первозванного.

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