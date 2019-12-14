Когда нужно ставить елку на Новый год 2020

Украшение елки – это целый ритуал, участвовать в котором желает каждый член семьи. Когда нужно ставить елку на Новый год, читайте в материале Фактов ICTV.

Не существует единого мнения и нормы по поводу того, когда надо наряжать елку. Вопрос сугубо индивидуальный и зависит от желания людей.

Сама подготовка уже осуществляется в начале декабря.

По фэншую предлагают ставить елку в день зимнего солнцестояния – 22 декабря. Согласно восточной науке, этот день оказывает достаточно сильное влияние на все сферы жизни человека.

Следующей датой, благоприятной для украшения елки, является 25 декабря – Католическое Рождество. Ставить праздничное дерево рекомендуется накануне – 24 декабря.

Однако многие семьи наряжают елку непосредственно 31 декабря. Это происходит за несколько часов до самого праздника, перед тем, как сесть за стол.

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А после 25 декабря для создания праздничной атмосферы в доме подходит уже любой день. Главное – это огромное желание делать это, свободное время и хорошее настроение!

Ну, и помните о важном моменте: елка не должна приесться к новогодней ночи, иначе волшебная атмосфера праздника будет безнадежно утеряна.

Факты ICTV также писали о том, как выбрать и как украсить елку на Новый год 2020.