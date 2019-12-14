Смартфон от компании Xiaomi под названием Redmi K30 стоит так мало даже с 5G модификацией, поскольку на нем очень мало зарабатывают.

Смартфон Xiaomi Redmi K30 с 5G имеет себестоимость в примерно $250, как утверждают источники, близкие к производителю.

Сейчас цена 4G версии Xiaomi Redmi K30 составляет $225 (около 5,3 тыс. грн) и $250 (примерно 6,7 тыс. грн).

Это означает, что компания зарабатывает очень мало с каждого смартфона – 12%, или $35.

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Однако нужно учитывать и то, что расходы компании не ограничиваются только компонентами Redmi K30.

Xiaomi также нужно тратиться на рекламу смартфона, его сборку, упаковку для него, доставку в разные страны и тому подобное.

То есть компания может получать с продажи каждого гаджета всего 5%.

К слову, 5 ноября компания Xiaomi представила умные часы Mi Watch, которые назвала маленьким смартфоном на запястье.

Источник: GSMinfo