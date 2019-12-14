Скоро украинцы будут встречать самый волшебный день года с магическими цифрами – 2020. На какие приметы, связанные с этим днем, стоит обратить внимание.

Новый год испокон веков украинцы наделяли особенными, магическими качествами. Соответственно, и готовились к его празднованию заранее, уделяя особое внимание приметам.

Приметы на Новый год – это своеобразные указатели, по которым можно спрогнозировать, каким будет будущий год. Поскольку практически каждый человек стремится жить в достатке, любви и взаимопонимании, то и приметы на Новый год связывали именно с пророчеством богатства и счастливой судьбы.

Как Новый год встретишь…

Как встретишь Новый год – так его и проведешь – общеизвестная народная примета. А значит, до наступления Нового года необходимо:

полностью рассчитаться с долгами , чтобы они остались в году старом, а новый принес в дом достаток;

, чтобы они остались в году старом, а новый принес в дом достаток; поставить точку в ссорах и конфликтах , примириться с друзьями, родными, коллегами или соседями, если в течение года возникали какие-либо непонимания. Пусть все невзгоды останутся в старом году;

, примириться с друзьями, родными, коллегами или соседями, если в течение года возникали какие-либо непонимания. Пусть все невзгоды останутся в старом году; проявить щедрость по отношению к ближнему, чтобы удача и достаток не оставляли ваш дом. Пример такого искреннего и щедрого отношения к людям нам дает Святой Николай, разнося подарки всем добрым людям;

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Новый год нужно встречать в чистом доме. Чтобы в новом году в семье не было ссор и непонимания, а наоборот царил мир, в доме или квартире устраивали генеральную уборку;

Чтобы в новом году в семье не было ссор и непонимания, а наоборот царил мир, в доме или квартире устраивали генеральную уборку; выбросить весь хлам – вещи, которые вы уже не носите, старую, особенно надщербленную посуду, поломанную мебель. Так вы освободите место для новых, красивых и стильных вещей, либо же – чудесных событий, готовых войти в вашу жизнь.

Год Крысы: приметы

В последнее время люди также обращают внимание на приметы, связанные с животными – тотемом года. По китайскому гороскопу, следующий 2020 год – год белой металлической Крысы. Стихия года – металл. И соответственно должно повезти энергичным, целеустремленным и амбициозным людям.

Много примет связано именно с приготовлениями к празднику. Так, перед годом Крысы хорошей приметой будет появление в доме металлических подсвечников. Идеально, конечно же, если вам их подарят. Но даже если вы будете покупать их самостоятельно, важно делать покупку спонтанно, долго не размышляя над стоимостью.

Приобрести новую вещь перед Новым годом – к богатству и процветанию.

Вылитая последняя капля шампанского в ваш бокал также предвещает улучшение благосостояния.

Как это ни парадоксально звучит, но разбитая в новогоднюю ночь Крысы хрустальная ваза или бокал – именно к счастью.

Еще одна новогодняя примета: если встречаешь Новый год в теплой компании – приятным будет общение с людьми весь следующий год.

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