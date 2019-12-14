14 декабря в Украине отмечается День почитания участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Какие еще праздники в этот день кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Именины 14 декабря празднуют Дмитрий, Антон, Наум, Порфирий.
Также в Украине отмечают День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
14 декабря еще называют Днем ликвидатора – в 1986 году участники ликвидации впервые собрались вместе, чтобы отметить свою первую победу.
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Народные приметы на 14 декабря:
- Северный ветер дует – жди мощных морозов в ближайшее время.
- Зимние звезды на небе переливаются – примета к тому, что стоит ждать метели.
- Глухо слышится собачий лай – к снегопаду.
- Много снега – к наводнению весной.
- Если вам приснится в ночь с 13 на 14 декабря сон – вспомните его в мельчайших деталях, ведь он может быть вещим.
- Ночью мявкатиме кошка – до счастья и добра в доме.
Что нельзя делать 14 декабря:
- Подавая милостыню нищему – не смотрите ему в глаза.
- Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.
Какие праздники ждут украинский, читайте в календаре на декабрь.