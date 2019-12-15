Китайский Новый год будут праздновать 25 января 2020 года. Именно в этот день начнется год белой Крысы.

Новый год 2020 по китайскому календарю обычно приходится на первое новолуние года. В этот раз отмечать его будут 25 января.

Китайский Новый год 2020 принесет и новое животное-символ, которым станет белая Крыса.

В Китае очень любят праздновать Новый год, потому на праздник дают семь выходных дней. Однако само празднование может длиться около 15 дней, потому некоторые жители страны берут дополнительную неделю отпуска, чтобы вдоволь отдохнуть.

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К празднику в Китае начинают готовиться заранее. Согласно приданию, в начале нового года китайцам приходится прятаться от чудовища по имени Нянь, которое разоряло поселения.

Поскольку чудовище якобы боится красного цвета, дома в Китае украшают узорами из красной бумаги, фонарями, картинами с пожеланиями.

Семья является важным атрибутом Нового года по китайскому календарю, потому накануне праздника семьи собираются за столом всем составом. Приезжают даже те, кто работают или учатся в других городах или странах.

На праздничном столе обязательно должно быть мясо, рыба и цзяоцзы (специальные пельмени).

Праздничная ночь Нового года в Китае обычно заканчивается фейерверками, которые отпугивают злых духов.

Следующие пять дней в Китае принято ходить в гости к родственникам и соседям, где также отмечают наступление нового года. Хозяевам обычно дарят два мандарина, а гости получают их, когда собираются уходить.

Таким образом люди желают друг другу финансового благополучия, ведь именно мандарин является его символом в Китае.

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