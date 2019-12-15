Факты ICTV подготовили варианты платьев на Новый год, чтобы вы стали королевой ночи.

В чем встречать Новый год, чтобы выглядеть волшебно этой ночи? Факты ICTV собрали 10 образов, которые сделают 31 декабря по-настоящему незабываемым.

Акцент на комфорте

Платья на Новый год 2020 должны быть спокойных цветов и из натуральных тканей. Также покровительница года Крыса отдает предпочтение удобству и уюту.

Поэтому при встрече 2020 года можно не мучить себя слишком тесными платьями и неудобными фасонами. Остановите выбор на наряде, который не будет сковывать ваши движения.

Читайте: Подарки на Новый год 2020 – 10 лучших идей

Тренды

Существует множество разнообразных фасонов платьев на Новый год. Для встречи нового 2020 года следует отдать предпочтение наиболее трендовым вариантам:

Футляр

Бандо

С запахом

Длинные вечерние платья

С паетками

С вышивкой

Мини-платья

Яркие и сексуальные

К слову, Факти ICTV писали, в каком наряде встречать Новый год, какой цвет выбрать и что лучше не надевать, чтобы не разозлить символ 2020 года Крысу.

Фото: Dressa