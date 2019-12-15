Как правильно сделать выбор красивой и качественной новогодней елки,читайте на сайте Факты ICTV.

Один из главных атрибутов Нового года – пушистая елка. Ее ставят на видное место, наряжают игрушками и гирляндами, кладут под нее подарки.

Но все чаще многие отдают предпочтение искусственной елке, а не классической натуральной.

Как выбрать искусственную елку

Высота.

Измерьте высоту потолков помещения, в котором будет стоять искусственное дерево. Также учтите диаметр елки, чтобы ветки не гнулись или не царапали другие поверхности.

Тип сборки и место хранения.

Ствольная. Изделие разбирается на отдельные ветки, которые крепятся с помощью крючков к стволу. Занимает минимум места, прячется в специальный чехол, собирается за 5-10 минут.

Каркасная. Дерево разделено на несколько секций по линии ствола, ветки могут сгибаться, как спицы зонта, сборка происходит за несколько минут.

Неразборная. Это небольшие деревца, чаще всего настольные.

Помните, что в межсезонье на искусственных деревцах может собираться изрядное количество пыли. Поэтому позаботьтесь о покупке специального чехла или тщательно оберните изделие упаковочной пленкой.

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К ачество.

Обязательно проверьте изделие на прочность:

подергайте короткие иголки — удостоверьтесь, что они не осыпаются; проведите рукой против роста иголок — они должны расправиться и принять прежний вид.

Изделие не должно издавать резкий химический запах, который намекает на его токсичность и низкое качество. Оставьте деревцо на пару дней в комнате – отсутствие посторонних ароматов является свидетельством качества.

Елки должны быть обработаны веществом, которые препятствуют возгоранию. Это указывают в сертификате качества: обратите внимание.

Поскольку украшение елки – это целый ритуал, то Факты ICTV писали, когда нужно ставить елку на Новый год 2020.