15 декабря отмечается День работников суда в Украине. Больше о праздниках в этот день – в материале Фактов ICTV.
15 декабря – День работников суда в Украине, который был установлен указом президента от 8 декабря 2000 года.
Также 15 декабря отмечается Международный день чая. Решение отмечать праздник именно в этот день было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах в течении Всемирного общественного форума в 2004 году в Мумбае и в 2005 году в Порте Аллегре.
Вэтот день была обнародована Мировая декларация прав работников чайной индустрии.
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В церковном календаре 15 декабря – Третье воскресенье Адвента. Это предрождественское время, к которому приурочено много обрядов и обычаев. Адвент – время ожидания Рождества. Празднику предшествует первое и второе воскресенье.
Именины 15 декабря празднуют: Афанасий, Иван, Андрей, Стефан, Кирилл, Феофил.
Что нельзя делать 15 декабря:
- Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.
- Нельзя оставаться в долгах.
- Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями.
Приметы на 15 декабря:
- Много снега 15 декабря – будет богатый сенокос в следующем году.
- Вокруг луны виден темный круг – будет метель.
- Куры садятся на насест рано – будут морозы.
- Если птицы хлопают крыльями и вертят хвостами – ждите метели.
- Гусь голову под крыло спрятал – ожидайте морозов.
- Кошка спит весь день – будет стужа.
- Яркие звезды предвещают наступление сильных морозов.
Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019. В этом месяце у украинцев будет дополнительный государственный выходной.