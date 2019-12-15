PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 15 декабря 2019

15 декабря отмечается День работников суда в Украине. Больше о праздниках в этот день – в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 15 декабря 2019

15 декабря – День работников суда в Украине, который был установлен указом президента от 8 декабря 2000 года.

Также 15 декабря отмечается Международный день чая. Решение отмечать праздник именно в этот день было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах в течении Всемирного общественного форума в 2004 году в Мумбае и в 2005 году в Порте Аллегре.

Вэтот день была обнародована Мировая декларация прав работников чайной индустрии.

Читайте: Когда празднуют католическое Рождество 2019 в Украине

В церковном календаре 15 декабря – Третье воскресенье Адвента. Это предрождественское время, к которому приурочено много обрядов и обычаев. Адвент – время ожидания Рождества. Празднику предшествует первое и второе воскресенье.

Именины 15 декабря празднуют: Афанасий, Иван, Андрей, Стефан, Кирилл, Феофил.

Что нельзя делать 15 декабря:

  • Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.
  • Нельзя оставаться в долгах.
  • Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями.

Приметы на 15 декабря:

  • Много снега 15 декабря – будет богатый сенокос в следующем году.
  • Вокруг луны виден темный круг – будет метель.
  • Куры садятся на насест рано – будут морозы.
  • Если птицы хлопают крыльями и вертят хвостами – ждите метели.
  • Гусь голову под крыло спрятал – ожидайте морозов.
  • Кошка спит весь день – будет стужа.
  • Яркие звезды предвещают наступление сильных морозов.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019. В этом месяце у украинцев будет  дополнительный государственный выходной.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка