Apple s Tesla: Time назвал топ-10 гаджетов десятилетия

Журнал Time назвал 10 самых важных гаджетов, оказавших наибольшее влияние на развитие технологий с 2010 до 2019 года.

Первое место в рейтинге гаджетов десятилетия занял iPad, который компания Apple выпустила в 2010 году. Издание Time считает, что этот гаджет вызвал культурной сдвиг и задал тон развитию портативных устройств.

Вторую позицию в рейтинге занял электромобиль Tesla Model S, который компания Илона Маска выпустила в 2012 году.