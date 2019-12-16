Apple s Tesla: Time назвал топ-10 гаджетов десятилетия

Журнал Time назвал 10 самых важных гаджетов, оказавших наибольшее влияние на развитие технологий с 2010 до 2019 года.
Первое место в рейтинге гаджетов десятилетия занял iPad, который компания Apple выпустила в 2010 году. Издание Time считает, что этот гаджет вызвал культурной сдвиг и задал тон развитию портативных устройств.
Вторую позицию в рейтинге занял электромобиль Tesla Model S, который компания Илона Маска выпустила в 2012 году.
Третье место занял миниатюрный компьютер на основе операционной системы Linux Raspberry Pi.
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В рейтинг самых важных гаджетов десятилетия попали:
- Apple iPad, 2010
- Tesla Model S, 2012
- Raspberry Pi, 2012
- Цифровой плеер Google Chromecast, 2013
- Дрон DJI Phantom, 2013
- Портативная колонка Amazon Echo, 2014
- Apple Watch, 2015
- Apple AirPods, 2016
- Игровая консоль Nintendo Switch, 2017
- Адаптивный контроллер для Xbox, 2018
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