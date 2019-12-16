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Apple s Tesla: Time назвал топ-10 гаджетов десятилетия

Журнал Time назвал 10 самых важных гаджетов, оказавших наибольшее влияние на развитие технологий с 2010 до 2019 года.

Apple s Tesla: Time назвал топ-10 гаджетов десятилетия

Первое место в рейтинге гаджетов десятилетия занял iPad, который компания Apple выпустила в 2010 году. Издание Time считает, что этот гаджет вызвал культурной сдвиг и задал тон развитию портативных устройств.

Вторую позицию в рейтинге занял электромобиль Tesla Model S, который компания Илона Маска выпустила в 2012 году.

Третье место занял миниатюрный компьютер на основе операционной системы Linux Raspberry Pi.

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В рейтинг самых важных гаджетов десятилетия попали:

  1. Apple iPad, 2010
  2. Tesla Model S, 2012
  3. Raspberry Pi, 2012
  4. Цифровой плеер Google Chromecast, 2013
  5. Дрон DJI Phantom, 2013
  6. Портативная колонка Amazon Echo, 2014
  7. Apple Watch, 2015
  8. Apple AirPods, 2016
  9. Игровая консоль Nintendo Switch, 2017
  10. Адаптивный контроллер для Xbox, 2018

Ранее Факты ICTV писали, что 1 ноября заработал стриминговий сервис Apple TV+. Он доступен в 107 странах мира, в том числе и в Украине.

Источник: The Times

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